Pierwsza dama na okładce! Marta Nawrocka w nowym wcieleniu zachwyciła internautów
Jeszcze niedawno służyła w mundurze, dziś błyszczy na okładce prestiżowego magazynu
Trzy miesiące temu była urzędniczką Służby Celno-Skarbowej, dziś reprezentuje Polskę u boku prezydenta. Marta Nawrocka po raz pierwszy wystąpiła w roli, której nikt się nie spodziewał – pojawiła się na okładce magazynu „Viva!”. Wywiad i sesja zdjęciowa pokazują ją z zupełnie innej strony.
Marta Nawrocka znowu zaskakuje! Aż huczy po ostatnim wystąpieniu Pierwszej Damy
Marta Nawrocka zadebiutowała na okładce! Fani zachwyceni, ale nie brak krytyki
Marta Nawrocka w zaledwie kilka miesięcy przeszła drogę od funkcjonariuszki skarbówki do jednej z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w kraju. Gdy w lipcu Karol Nawrocki objął urząd prezydenta RP, jego żona znalazła się w centrum uwagi mediów. Teraz, po raz pierwszy, zabrała głos w dużym wywiadzie i to na łamach „Vivy!”.
W rozmowie z Wiktorem Słojkowskim pierwsza dama opowiedziała o nowej roli, której jak przyznaje wciąż się uczy.
Nie chciałabym być porównywana do poprzednich pierwszych dam. Każda z nich wniosła coś swojego. Ja chciałabym być blisko ludzi, słuchać ich lęków i radości – powiedziała Marta Nawrocka.
Dodała też, że chce wykorzystać czas w Pałacu Prezydenckim, by budować „pomost między światem oficjalnym a zwykłym życiem Polaków”.
Marta Nawrocka spotkała się z dziećmi. Jej stylizacja miała ukryty przekaz (FOTO)
Pierwsza dama zdradziła, że przed objęciem funkcji spotkała się z Agatą Kornhauser-Dudą. „Opowiedziała. Doradziła. To było bardzo ważne spotkanie” – przyznała.
W wywiadzie pojawił się również osobisty wątek dotyczący decyzji o kandydowaniu jej męża.
Wiedziałam, że wygra. Zawsze miał w sobie poczucie obowiązku wobec kraju – wyznała.
Zdjęcia z okładki magazynu błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Ujęcia w stylu klasycznej elegancji, pastelowe barwy i delikatny uśmiech pierwszej damy zyskały ogromny rozgłos.
Pod postem magazynu pojawiły się setki komentarzy.
- „Piękna okładka. Piękna kobieta” – napisał Qczaj.
- „To dama z klasą” – dodali inni.
Nie zabrakło jednak i głosów krytyki.
- „Dama to nie tylko makijaż i dobre ciuchy. Mamy ciekawsze osoby na okładkę” – grzmiała jedna z komentujących.
Marta Nawrocka zachwyciła w Estonii, ale stylistka zauważyła coś, czego nikt nie dostrzegł
Jedno jest pewne – sesja Marty Nawrockiej stała się jednym z najbardziej komentowanych medialnych debiutów jesieni.