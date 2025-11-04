Trzy miesiące temu była urzędniczką Służby Celno-Skarbowej, dziś reprezentuje Polskę u boku prezydenta. Marta Nawrocka po raz pierwszy wystąpiła w roli, której nikt się nie spodziewał – pojawiła się na okładce magazynu „Viva!”. Wywiad i sesja zdjęciowa pokazują ją z zupełnie innej strony.

Marta Nawrocka w zaledwie kilka miesięcy przeszła drogę od funkcjonariuszki skarbówki do jednej z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w kraju. Gdy w lipcu Karol Nawrocki objął urząd prezydenta RP, jego żona znalazła się w centrum uwagi mediów. Teraz, po raz pierwszy, zabrała głos w dużym wywiadzie i to na łamach „Vivy!”.

W rozmowie z Wiktorem Słojkowskim pierwsza dama opowiedziała o nowej roli, której jak przyznaje wciąż się uczy.

Nie chciałabym być porównywana do poprzednich pierwszych dam. Każda z nich wniosła coś swojego. Ja chciałabym być blisko ludzi, słuchać ich lęków i radości – powiedziała Marta Nawrocka.

Dodała też, że chce wykorzystać czas w Pałacu Prezydenckim, by budować „pomost między światem oficjalnym a zwykłym życiem Polaków”.

Pierwsza dama zdradziła, że przed objęciem funkcji spotkała się z Agatą Kornhauser-Dudą. „Opowiedziała. Doradziła. To było bardzo ważne spotkanie” – przyznała.

W wywiadzie pojawił się również osobisty wątek dotyczący decyzji o kandydowaniu jej męża.

Wiedziałam, że wygra. Zawsze miał w sobie poczucie obowiązku wobec kraju – wyznała.

Zdjęcia z okładki magazynu błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Ujęcia w stylu klasycznej elegancji, pastelowe barwy i delikatny uśmiech pierwszej damy zyskały ogromny rozgłos.