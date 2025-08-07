times-dark
Kozaczek
Tak nosi się Marta Nawrocka. Dlaczego jej styl wzbudza tyle emocji? ZDJĘCIA

Przeanalizowaliśmy popularne stylizacje Pierwszej Damy RP.

Karol Nawrocki Marta Nawrocka Stylizacje Gwiazd
/ 07.08.2025 /
EmEl
Marta Nawrocka, fot. Instagram.

1 / 10

Stylizacje Marty Nawrockiej 

Marta Nawrocka jest kobietą obdarzoną piękną, słowiańską urodą.

Pierwsza Dama RP stara się świadomie kompletować swoją garderobę. Jaki jest jej styl?

Marta Nawrocka, fot. Instagram.

2 / 10

Stylizacje Marty Nawrockiej 

Marta Nawrocka ufa klasyce, ale lubi interpretować ją z fikuśnym twistem. 

Pierwsza Dama RP do prostej czarnej marynarki dobrała białą koszulkę oraz elegancką, stylową apaszkę.

Marta Nawrocka, fot. Instagram.

3 / 10

Stylizacje Marty Nawrockiej 

Marta Nawrocka wie, że dobrze wygląda w przygaszonych barwach.

Jej stylizacja oparta na krótkim granatowym płaszczyku połączonym z jasnymi chinosami to strzał w dziesiątkę!

Marta Nawrocka, fot. Instagram.

4 / 10

Stylizacje Marty Nawrockiej 

Marta Nawrocka wie, jak nosić się stylowo, ale bez zbytniego przywiązywania uwagi do chwilowych trendów. 

Marta Nawrocka, fot. Instagram.

5 / 10

Stylizacje Marty Nawrockiej 

Co ciekawe, pierwsza dama zamiast kostiumów na mniej oficjalnych wydarzeniach woli pojawiać się w pastelowych garniturach.

Tego typu stylizacje świetnie podkreślają jej mocny charakter i sprawczość.

Marta Nawrocka, fot. Instagram.

6 / 10

Stylizacje Marty Nawrockiej 

Jednak na zaprzysiężeniu Marta Nawrocka przeszła samą siebie. Miała na sobie stylizację inspirowaną Melanie Trump. 

Wyglądała bosko w błękitnym kostiumie i świetnie upiętych blond włosach.

Marta Nawrocka, fot. Instagram.

7 / 10

Stylizacje Marty Nawrockiej 

Pierwszego dnia prezydentury męża — Karola Nawrockiego postawiła na czystą, wręcz szpitalną biel. 

Ten kolor podkreślił jej rysy twarzy i dodał nieco nobliwości całej stylizacji.

Marta Nawrocka, Karol Nawrocki, fot. Forum.

8 / 10

Stylizacje Marty Nawrockiej 

Warto podkreślić, że Marta Nawrocka nie zawsze wybiera łatwe i proste stylizacje. 

Jednak dzięki odpowiedniemu sposobowi poruszania się zawsze wygląda w nich z klasą i elegancko.

Marta Nawrocka, fot. Instagram. źródło Instagram/marta_nawrocka_

9 / 10

Stylizacje Marty Nawrockiej 

My jednak najbardziej lubimy oglądać Martę Nawrocką w niezobowiązujących stylizacjach. 

Tak jak tutaj w różowym komplecie i powycieranej katanie prezentuje się czarująco.

Marta Nawrocka, fot. Instagram.

10 / 10

Stylizacje Marty Nawrockiej 

Marta Nawrocka z pewnością ma swój styl i na co dzień prezentuje się oryginalnie i nieszablonowo.

Kto wie, może wkrótce zostanie naszą ikoną stylu…

