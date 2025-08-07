Tak nosi się Marta Nawrocka. Dlaczego jej styl wzbudza tyle emocji? ZDJĘCIA
Przeanalizowaliśmy popularne stylizacje Pierwszej Damy RP.
1 / 10
Marta Nawrocka jest kobietą obdarzoną piękną, słowiańską urodą.
Pierwsza Dama RP stara się świadomie kompletować swoją garderobę. Jaki jest jej styl?
2 / 10
Marta Nawrocka ufa klasyce, ale lubi interpretować ją z fikuśnym twistem.
Pierwsza Dama RP do prostej czarnej marynarki dobrała białą koszulkę oraz elegancką, stylową apaszkę.
3 / 10
Marta Nawrocka wie, że dobrze wygląda w przygaszonych barwach.
Jej stylizacja oparta na krótkim granatowym płaszczyku połączonym z jasnymi chinosami to strzał w dziesiątkę!
4 / 10
Marta Nawrocka wie, jak nosić się stylowo, ale bez zbytniego przywiązywania uwagi do chwilowych trendów.
5 / 10
Co ciekawe, pierwsza dama zamiast kostiumów na mniej oficjalnych wydarzeniach woli pojawiać się w pastelowych garniturach.
Tego typu stylizacje świetnie podkreślają jej mocny charakter i sprawczość.
6 / 10
Jednak na zaprzysiężeniu Marta Nawrocka przeszła samą siebie. Miała na sobie stylizację inspirowaną Melanie Trump.
Wyglądała bosko w błękitnym kostiumie i świetnie upiętych blond włosach.
7 / 10
Pierwszego dnia prezydentury męża — Karola Nawrockiego postawiła na czystą, wręcz szpitalną biel.
Ten kolor podkreślił jej rysy twarzy i dodał nieco nobliwości całej stylizacji.
8 / 10
Warto podkreślić, że Marta Nawrocka nie zawsze wybiera łatwe i proste stylizacje.
Jednak dzięki odpowiedniemu sposobowi poruszania się zawsze wygląda w nich z klasą i elegancko.
9 / 10
My jednak najbardziej lubimy oglądać Martę Nawrocką w niezobowiązujących stylizacjach.
Tak jak tutaj w różowym komplecie i powycieranej katanie prezentuje się czarująco.
10 / 10
Marta Nawrocka z pewnością ma swój styl i na co dzień prezentuje się oryginalnie i nieszablonowo.
Kto wie, może wkrótce zostanie naszą ikoną stylu…