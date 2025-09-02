Rozpoczęcie roku szkolnego 2025/2026 za nami, a dziś uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych ruszyli z plecakami do szkoły. Swoją przygodę z edukacją w szkole po raz pierwszy rozpoczęła dziś także córka prezydenta Karola Nawrockiego. Fotoreporterom jednego z tabloidów udało się nawet uchwycić ten moment. Nie da się ukryć, że na taką podróż do szkoły i obstawę wśród dzieciaków mogła liczyć tylko mała Kasia.

Kasia Nawrocka rozpoczęła naukę w podstawówce. Tak wyglądał jej pierwszy dzień w szkole

Karol Nawrocki 6 sierpnia oficjalnie stał się nowym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i zastąpił urzędującego przez 10 lat Andrzeja Dudę. Dziś w życiu dwóch z trzech pociech nowej głowy państwa nastał ważny dzień. 7-letnia córka prezydenta Kasia rozpoczęła właśnie naukę w szkole podstawowej, a 15-letni syn Antoni zaczął edukację w szkole średniej.

I choć ostatnio głośno jest o parze prezydenckiej i jej dzieciach, to największe emocje wzbudza jednak Kasia Nawrocka. Warto wspomnieć, że dziewczynka podbiła serca Polaków już podczas kampanii prezydenckiej. Niestety w tamtym czasie na 7-latkę spadło także wiele hejterskich komentarzy, a wszystko przez jej spontaniczne i ruchliwe zachowanie. Na szczęście Kasia ma również całą masę fanów i zwolenników, którzy są zauroczeni i jej dziecięcą beztroską.

Dziś w życiu małej Kasi nastał wielki dzień. Dziewczynka po raz pierwszy przekroczyła próg szkoły i odbyła swoje pierwsze lekcje w placówce. W drodze do szkoły towarzyszyła jej mama, Marta Nawrocka. To jednak nie koniec. Jak udało się uchwycić fotoreporterom serwisu „Fakt”, z 7-latką był również prywatny kierowca i ochrona, która nie spuszczała jej z oczu.

Pierwsza Dama tego dnia postawiła na pełną klasę i elegancję w postaci czarnych „dzwonów”, beżowej kamizelki oraz szpilek. Kasia Nawrocka natomiast była wystrojona w podkolanówki, spódniczkę w kratę i białą bluzkę z kołnierzykiem oraz miała wielki plecak.

