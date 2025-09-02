Marta Nawrocka towarzyszyła mężowi podczas inauguracji roku szkolnego w Wolanowie. Jej wystąpienie publiczne, jak zawsze, zostało szeroko komentowane, a tym razem pod lupę trafiła jej stylizacja. Ekspertka modowa wskazała, że nie wszystko było dopięte na ostatni guzik i zwróciła uwagę na detal, który zepsuł proporcje.

Pierwsza Dama od momentu objęcia funkcji konsekwentnie kreuje swój wizerunek osoby bliskiej ludziom. W mediach społecznościowych dzieli się kadrami z życia prywatnego, a w oficjalnych wystąpieniach podkreśla wartości rodzinne i edukacyjne.

Tym razem wraz z mężem Karolem Nawrockim pojawiła się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie, gdzie wspólnie z uczniami i nauczycielami uczcili początek roku szkolnego 2025/2026.

Prezydent w swoim przemówieniu podkreślał rolę edukacji, cytował Jana Pawła II i życzył uczniom „wiary w siebie i dumy z bycia Polakami”. Nie mniejsze emocje wzbudziła jednak obecność Pierwszej Damy, a dokładniej jej ubiór.

Irena Kamińska-Radomska punktuje Martę Nawrocką: „To nie podkreśla jej urody!”

W rozmowie z „Faktem” stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro oceniła stylizację Marty Nawrockiej. Choć doceniła elegancję i wybór marynarki, nie ukrywała krytyki wobec dołu stylizacji.

Ważna uroczystość i powaga w stroju to dobre połączenie, ale połączenie góry stylizacji z dołem nie jest na szóstkę. – oceniła ekspertka.

Dodała, że problem tkwił w zbyt wąskich nogawkach spodni, które zaburzyły proporcje całego stroju.

Zdaniem stylistki taki szczegół, choć wydaje się błahy, może całkowicie zmienić odbiór stylizacji.

Czasami właśnie taki detal potrafi zepsuć proporcje i nie należy go bagatelizować – zaznaczyła.

Na szczęście nie zabrakło też pozytywów. Ekspertka zwróciła uwagę, że rękawy marynarki były tym razem perfekcyjnie dopasowane, co korzystnie podkreśliło sylwetkę Pierwszej Damy.

Stylizacja Nawrockiej wywołała więc mieszane reakcje- jedni chwalili jej elegancję, inni podzielają zdanie ekspertki.

A Wy jak oceniacie ten zestaw? Udany czy jednak wpadka?