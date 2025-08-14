Dziś (14 sierpnia 2025 roku) w Pałacu Prezydenckim odbyło się pierwsze spotkanie nowego prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Głowa państwa i szef rządu mieli do przedyskutowania kilka spraw, jednak mowa ciała Donalda Tuska zdradziła, że ten nie był do końca zadowolony z przebiegu spotkania.

Ukryta mowa ciała Donalda Tuska podczas spotkania z nowym prezydentem

Nowo zaprzysiężony prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się dziś z premierem Donaldem Tuskiem, a rozmowa ta miała zostać zainicjowana przez szefa rządu. Tematy, których się podjęli, miały dotyczyć spraw międzynarodowych i obecnej sytuacji na Ukrainie w związku z zaplanowanymi na piątek rozmowami prezydentów Donalda Trumpa i Władimira Putina.

Spotkanie prezydenta i premiera zakończyło się po około godzinie, a fotoreporteży zarejestrowali uścisk dłoni rozmówców, którzy uśmiechnęli się do siebie i zapozowali do zdjęć. Donald Tusk zjawił się punktualnie o 12:00, natomiast Karol Nawrocki pojawił się dwie minuty później. Ekspert od mowy ciała Maurycy Seweryn w rozmowie z serwisem „Plotek.pl” zauważa, że to, iż premier musiał chwilkę zaczekać na prezydenta, już jest pewnym sygnałem.

Chronemika, czyli czas, a dokładniej zarządzanie tym czasem, podczas spotkań, komunikacji, wystąpień publicznych. W tym zakresie premier miał świadomość tego, że niestety przegrał z Karolem Nawrockim, zanim rozpoczęło się spotkanie – wyjaśnił Seweryn.

Ekspert w zakresie mowy ciała twierdzi, że sygnały niewerbalne, które wysyłał premier, wskazywały na jego niezadowolenie, co oznaczałoby, że rozmowa z nowym prezydentem nie poszła po jego myśli.

Premier zdawał sobie sprawę z tego, że jest fotografowany i filmowany, w związku z tym starał się zademonstrować konkretnymi zachowaniami niewerbalnymi swoje nastawienie. Był bardzo niezadowolony. Widać to w gestach ściskania dłoni, w wąskim ustawieniu się podczas oczekiwania, w pozycji stojącej. (…) Przyjął pozycję osoby eleganckiej, noga skierowana była w stronę miejsca, z którego będzie nadchodził prezydent, w związku z czym oznaczało to, że jest zainteresowany spotkaniem – oczekuje i nie wycofuje się z tego spotkania – tłumaczył dalej.

Premier miał również ułożyć dłonie w taki sposób, które według mowy ciała oznaczałyby konieczność uspokojenia się. W pewnym momencie miał również ułożyć palce w taki sposób, co świadczyłoby o krytyce czy niezadowoleniu.

Dłonie były gotowe do ściskania, czyli do sygnałów świadczących o potrzebie uspokojenia się. Krytykę wobec czegoś lub kogoś. W tym przypadku wobec zachowania pana prezydenta Nawrockiego albo wobec współpracowników, którzy nie przewidzieli takiego rozwoju wydarzeń – dodał specjalista.

I choć mowa ciała wskazywała na swego rodzaju niezadowolenie Donalda Tuska, to rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że spotkanie prezydenta i premiera, którzy dyskutowali o kwestiach bezpieczeństwa i dyplomacji „było rzeczowe”, a oboje uznali, że w tej kwestii kluczowa jest współpraca.