Polityczna wojna bez końca! Tusk o Kaczyńskim: „Wcisnął ludziom truciznę do serc”
„Mnie szlag trafia!” – Premier Donald Tusk w emocjonalnym wybuchu o Kaczyńskim.
Donald Tusk w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim zaskoczył wszystkich internautów swoim wyznaniem. Gdy padło pytanie o jego osobisty stosunek do Jarosława Kaczyńskiego premier z pełną szczerością odpowiedział na pytanie. Zrezygnował z politycznej poprawności.
Nie, nie mam prywatnych relacji z Jarosławem Kaczyńskim od lat.
Donald Tusk o Szymonie Hołowni „Lekkie mdłości”. Premier nie gryzł się w język
Polityczna wojna bez końca
Jak wyznał, nigdy nie łączyła ich przyjaźń, choć przez chwilę działali w tym samym środowisku w czasach Solidarności. To, co później powiedział wstrząsnęło najbardziej podczas rozmowy.
Nigdy nie byliśmy zaprzyjaźnieni, ale byliśmy w niezłych relacjach, bo tworzyliśmy w jakimś sensie jedno polityczne środowisko w czasach Solidarności. Dużo lepsze relacje miałem z bratem Lechem Kaczyńskim.(…) Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za to polityczne zło, jakie się w Polsce rozpleniło – powiedział Donald Tusk.
Donald Tusk wrzucił swoje zdjęcie zrobione przez AI. Internet wybuchł śmiechem!
Premier Tusk przypomniał też słynną sprawę „dziadka z Wehrmachtu”, czyli kłamstwo, które jak sam mówi zdefiniowało zdecydowanie późniejsze lata polskiej polityki.
Ile zła trzeba było wcisnąć w emocje, w serca i umysły ludzi, żeby zamiast poczucia wspólnoty mieli w sobie tylko podziały… My już nawet jak Iga Świątek wygrywa, to niektórzy znajdują sposób, żeby te negatywne emocje wcisnąć – skomentował oburzony Donald Tusk.
Najmocniej zabrzmiało jego osobiste podsumowanie relacji z Kaczyńskim. Zapowiedział, że to już nie spór o program, lecz o odpowiedzialność za utrwalone podziały.
Mnie szlag trafia, jak sobie uświadomię ile on zła narobił i nie mówię o tym, że on czasami wygrywał, przegrywał, tylko ile trucizny wcisnął ludziom do umysłów i serc. I tego nie można mu wybaczyć.
Donald Tusk zaskakuje słowami: „Mam kolejną wnuczkę”. Został po raz kolejny dziadkiem?
wiem to | 18 października 2025
Pan D.Tusk to bardzo zly czlowiek natomiast pan J.Kaczynski to mniejsze zlo. 🙋♂️💋
marta | 18 października 2025
Menda tak nazwala go Malgosia zona.
menda | 18 października 2025
🙋♂️🤣💋
Xyz | 18 października 2025
Takie samo zło jest i z ciebie doniu! 😳
marysia | 18 października 2025
zgadzam sie 🙋♂️🤣