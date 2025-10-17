Donald Tusk w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim zaskoczył wszystkich internautów swoim wyznaniem. Gdy padło pytanie o jego osobisty stosunek do Jarosława Kaczyńskiego premier z pełną szczerością odpowiedział na pytanie. Zrezygnował z politycznej poprawności.

Nie, nie mam prywatnych relacji z Jarosławem Kaczyńskim od lat.

Polityczna wojna bez końca

Jak wyznał, nigdy nie łączyła ich przyjaźń, choć przez chwilę działali w tym samym środowisku w czasach Solidarności. To, co później powiedział wstrząsnęło najbardziej podczas rozmowy.

Nigdy nie byliśmy zaprzyjaźnieni, ale byliśmy w niezłych relacjach, bo tworzyliśmy w jakimś sensie jedno polityczne środowisko w czasach Solidarności. Dużo lepsze relacje miałem z bratem Lechem Kaczyńskim.(…) Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za to polityczne zło, jakie się w Polsce rozpleniło – powiedział Donald Tusk.

Premier Tusk przypomniał też słynną sprawę „dziadka z Wehrmachtu”, czyli kłamstwo, które jak sam mówi zdefiniowało zdecydowanie późniejsze lata polskiej polityki.

Ile zła trzeba było wcisnąć w emocje, w serca i umysły ludzi, żeby zamiast poczucia wspólnoty mieli w sobie tylko podziały… My już nawet jak Iga Świątek wygrywa, to niektórzy znajdują sposób, żeby te negatywne emocje wcisnąć – skomentował oburzony Donald Tusk.

Najmocniej zabrzmiało jego osobiste podsumowanie relacji z Kaczyńskim. Zapowiedział, że to już nie spór o program, lecz o odpowiedzialność za utrwalone podziały.

Mnie szlag trafia, jak sobie uświadomię ile on zła narobił i nie mówię o tym, że on czasami wygrywał, przegrywał, tylko ile trucizny wcisnął ludziom do umysłów i serc. I tego nie można mu wybaczyć.

