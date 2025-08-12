Karol Nawrocki z synami na meczu Lechii Gdańsk. Do sieci trafiło prywatne zdjęcie (FOTO)
Internauci od razu ruszyli z komentarzami.
Karol Nawrocki postanowił spędzić poniedziałkowy wieczór na stadionie. Towarzyszyli mu dwaj synowie, a cała trójka zasiadła na trybunach podczas meczu Lechii Gdańsk z Motorem Lublin. W sieci pojawiło się prywatne zdjęcie z tego wydarzenia, które szybko obiegło media społecznościowe i wywołało falę komentarzy.
Pojawienie się Karola Nawrockiego na stadionie w Gdańsku było dla kibiców sporym zaskoczeniem. W poniedziałkowy wieczór prezydent postanowił spędzić czas z najbliższymi, zabierając na mecz dwóch synów – Daniela i Antoniego. Razem z trybun dopingowali Lechię Gdańsk w starciu z Motorem Lublin.
Po zakończonym spotkaniu Daniel Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie w towarzystwie ojca i brata.
Dużo emocji dziś na stadionie! Lechia Gdańsk i Motor Lublin podzieliły się punktami w Gdańsku — napisał.
Publikacja nie przeszła bez echa. Internauci szybko zasypali post komentarzami, w których nie brakowało zarówno wyrazów sympatii, jak i bardziej uszczypliwych uwag. Wielu zwracało uwagę na rodzinny wymiar tej wizyty:
- „Nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszego prezydenta! Wszystkiego dobrego dla całej rodzinki”
- „Jest siła w rodzinie”
- „Fajne chłopaki”
W komentarzach nie zabrakło też odniesień do sportowych emocji i kibicowskiego ducha, który — jak wiemy — nie jest prezydentowi obcy.
Po meczu głos zabrał także sam Karol Nawrocki. W swoim wpisie podziękował zarówno drużynie, jak i kibicom:
Dziękuję Lechii Gdańsk i wszystkim kibicom z całej Polski za wsparcie!
Czy to początek tradycji wspólnych wypadów na mecze w gdańskim stadionie? Tego na razie nie wiadomo, ale jeśli kolejne wizyty będą tak komentowane, to o rodzinnych wyjściach prezydenta na trybuny jeszcze nie raz usłyszymy.