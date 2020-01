36-letnia Pippa Middleton, siostra księżnej Kate, ponad rok temu została mamą synka Arthura. Niedawno spędzała czas na wakacjach z mężem Jamesem Matthewsem i zaprezentowała swoją świetną figurę w skąpym bikini. Jak udało jej się dojść do takiej formy? Znamy jej dietę i plan treningowy.

Dieta Pippy Middleton

Pippa nie rezygnuje ze zdrowych węglowodanów.

Staram się jeść produkty pełnoziarniste, dodające energii węglowodany i pamiętam o trzech posiłkach dziennie – powiedziała w jednym z wywiadów.

Dla niej najważniejszym posiłkiem dnia jest śniadanie.

Zawsze jem śniadanie. Nie mogę bez niego dobrze rozpocząć dnia. Zazwyczaj jest to jogurt z kawałkami owoców, prażonymi ziarnami, płatkami owsianymi i orzechami albo chleb żytni z jajkami lub awokado.

Swoją dietę dostosowuje również do treningów. Pippa jest zapaloną biegaczką, bierze udział w maratonach.

Zwiększam swoje porcje w oparciu o to, ile trenuje. W posiłkach znajduje się duża ilość brązowego ryżu, soczewicy, komosy ryżowej i słodkich ziemniaków. Na około tydzień przed wydarzeniem, takim jak maraton całkowicie rezygnuję z alkoholu, rafinowanego cukru i przetworzonej żywności.

Pippa zdradziła w rozmowie z Daily Mail, że w domu rodzinnym jadło się spore posiłki i tradycyjne potrawy. Dzieci musiały jeść to samo, co rodzice. To stamtąd wyniosła zasadę trzech posiłków dziennie.

Już od najmłodszych lat jedliśmy wiele tradycyjnych potraw, takich jak wątróbka, zacier z sosem cebulowym, nerkami, a nawet małże. Musieliśmy zostać przy stole, aż zjemy wszystko. Nie było wyjątków. W końcu wszystko mi smakowało, bo nie miałam innego wyjścia.

Jedno ze swoich ulubionych dań Pippa przygotowała dla męża na pierwszej randce. Był to halibut z pieczonym pomidorem i sosem ziołowym. Para woli jeść w domu na kanapie niż w restauracjach.

Siostra księżnej przyznała, że pozwala sobie od czasu do czasu na małe grzeszki, takie jak czekolada, chipsy czy lampka wina. Całe szczęście!

Pippa Middleton – treningi w ciąży

Pippa ćwiczyła w ciąży, na szczęście nie było ku temu przeciwwskazań.

Ćwiczyłam przez 45 minut, 3-4 razy w tygodniu, w zależności od mojego poziomu energii, ale upewniałam się, że trening, który wykonałam, był lżejszy niż zwykle.

Bieganie, jogging, pływanie i tenis to dyscypliny, które pozwolą jej zachować formę. Dodatkowo Pippa dodaje, że świeże powietrze jest najlepsze, aby oczyścić głowę i utrzymać dobrą kondycję. Siostra Kate lubi też pilates i jogę.

Nic dziwnego, że Pippa tak świetnie wygląda!