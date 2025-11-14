Położyli to przy urnie gwiazdy, której pogrzeb był anulowany. Poruszenie w kościele
Wśród wielu uchodził za prawdziwą legendę rodzimej kultury. Fani polskiej muzyki długo czekali na pogrzeb, ale niespodziewanie został anulowany. Teraz jednak się odbył, a zdjęcia z ceremonii pogrzebowej artysty łamią serce.
Zmarła prawdziwa legenda polskiej muzyki
Był człowiekiem wielu talentów. W swoim dorobku miał setki skomponowanych utworów – był jednym z najważniejszych polskich kompozytorów i akompaniatorów. Tworzył muzykę do tekstów legendarnych polskich autorów: Jonasza Kofty, Agnieszki Osieckiej, czy Jeremiego Przybory, ale najbardziej kojarzony jest z utworami napisanymi przez Wojciecha Młynarskiego.
Jerzy Derfel zmarł 3 listopada, w wieku 84 lat.
Zmarł Jerzy Derfel – wspaniały artysta, świetny kompozytor, niezwykle porządny człowiek, ojciec chrzestny mojego syna – żegnaj Przyjacielu… – pisała na Facebooku Joanna Trzepiecińska
Pogrzeb polskiej gwiazdy został anulowany
Wieści o jego śmierci poruszyły polskie środowisko muzyczne, ale jego pogrzeb musiał nagle zostać anulowany. Kompozytor miał początkowo zostać pochowany 7 listopada na Starych Powązkach, w grobie należącym do jego rodziny.
Jednak w dniu pogrzebu media obiegła szokująca informacja – ceremonia pogrzebowa niespodziewanie została odwołana. Stało się tak, ponieważ bliscy artysty chcieli zabezpieczyć dla zmarłego wyjątkowe miejsce spoczynku – w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych.
Jako rodzina i przyjaciele Jerzego Derfla doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby, żeby Jurek jednak spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych, chociaż był najskromniejszym człowiekiem, jakiego znałem. Ale Jerzy po prostu na to zasługuje i stąd ta decyzja. Wysłaliśmy pisma w tej sprawie do miasta i czekamy na odpowiedź. Przy boku Jerzego docelowo spocznie jego ukochana żona Jadwiga – powiedział Kamil Malanicz, przyjaciel zmarłego w rozmowie z „Faktem”.
Smutne sceny na pogrzebie Jerzego Derfla
Na pogrzebie pojawili się członkowie rodziny i przyjaciele zmarłego. Bliscy licznie przybyli, by ostatni raz pożegnać się ze zmarłym. Wielu z nich przyniosło piękne wieńce i wiązanki, jednak to nie one przykuwały największą uwagę żałobników. Nikt nie spodziewał się tego, co umieszczono obok urny.
Jerzy Derfel otrzymał dwa prestiżowe odznaczenia. W 2004 otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2012 został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. To właśnie te wyjątkowe medale znalazły się na tablicach, które umieszczono obok urny. Ten poruszający widok przypomniał żałobnikom, jak bardzo zmarły przysłużył się polskiej kulturze.
