Wśród wielu uchodził za prawdziwą legendę rodzimej kultury. Fani polskiej muzyki długo czekali na pogrzeb, ale niespodziewanie został anulowany. Teraz jednak się odbył, a zdjęcia z ceremonii pogrzebowej artysty łamią serce. ZOBACZ TAKŻE: Pogrzeb Pono. Bliscy mają tylko jedną prośbę Zmarła prawdziwa legenda polskiej muzyki Był człowiekiem wielu talentów. W swoim dorobku miał setki skomponowanych utworów – był jednym z najważniejszych polskich kompozytorów i akompaniatorów. Tworzył muzykę do tekstów legendarnych polskich autorów: Jonasza Kofty, Agnieszki Osieckiej, czy Jeremiego Przybory, ale najbardziej kojarzony jest z utworami napisanymi przez Wojciecha Młynarskiego. Jerzy Derfel zmarł 3 listopada, w wieku 84 lat. Zmarł Jerzy Derfel – wspaniały artysta, świetny kompozytor, niezwykle porządny człowiek, ojciec chrzestny mojego syna – żegnaj Przyjacielu… – pisała na Facebooku Joanna Trzepiecińska

Pogrzeb polskiej gwiazdy został anulowany Wieści o jego śmierci poruszyły polskie środowisko muzyczne, ale jego pogrzeb musiał nagle zostać anulowany. Kompozytor miał początkowo zostać pochowany 7 listopada na Starych Powązkach, w grobie należącym do jego rodziny. ZOBACZ TAKŻE: Testament Renaty Pałys. Tak będzie wyglądał jej pogrzeb Jednak w dniu pogrzebu media obiegła szokująca informacja – ceremonia pogrzebowa niespodziewanie została odwołana. Stało się tak, ponieważ bliscy artysty chcieli zabezpieczyć dla zmarłego wyjątkowe miejsce spoczynku – w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych. Jako rodzina i przyjaciele Jerzego Derfla doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby, żeby Jurek jednak spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych, chociaż był najskromniejszym człowiekiem, jakiego znałem. Ale Jerzy po prostu na to zasługuje i stąd ta decyzja. Wysłaliśmy pisma w tej sprawie do miasta i czekamy na odpowiedź. Przy boku Jerzego docelowo spocznie jego ukochana żona Jadwiga – powiedział Kamil Malanicz, przyjaciel zmarłego w rozmowie z „Faktem”.