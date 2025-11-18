Finał „Tańca z gwiazdami” wywołał gorącą dyskusję. Mikołaj „Bagi” Bagiński wygrał program, mimo że u jury znalazł się na ostatnim miejscu. Sieć zalała fala pytań i teorii, dlatego głos zabrała sama produkcja. Polsat oficjalnie wyjaśnił, w jaki sposób ustalane są wyniki i dlaczego to właśnie Bagi sięgnął po Kryształową Kulę.

Zobacz: Zillmann wrzuca gorące nagranie z Lesar i komentuje doniesienia. Wszystko się potwierdziło

Burza po finale „Tańca z Gwiazdami”

Ostatni odcinek 30. edycji „Tańca z gwiazdami” przyniósł jeden z najbardziej zaskakujących werdyktów w historii show. Choć jury jednogłośnie postawiło na Wiktorię Gorodecką, a drugi w zestawieniu był Maurycy Popiel, zwycięzcą został Mikołaj „Bagi” Bagiński – uczestnik, który według ocen sędziów zajął… trzecie miejsce.

Na forach i w komentarzach zagotowało się od spekulacji. Niektórzy pisali o „sensacji”, inni o „niezrozumiałym systemie punktowania”. To właśnie dlatego redakcja Jastrząb Post poprosiła twórców programu o jasne wyjaśnienie zasad.

Polsat przekazał pełny opis mechanizmu, który obowiązuje w odcinkach na żywo, szczególnie kluczowy w finale.

Dowiadujemy się, że punkty od jury zamieniane są na tzw. „duże punkty”.

ostatnie miejsce = 1 punkt,

pierwsze miejsce = liczba par w odcinku.

Identyczna zasada dotyczy głosów widzów – SMS oraz aplikacja liczone są łącznie, a trzyosobowa komisja sporządza oficjalny protokół.

Jury + widzowie = suma dużych punktów. W przypadku remisu decyduje publiczność.

To właśnie ten punkt okazał się kluczowy.

Zobacz: Gorodecka największą przegraną „TzG”. Zabrała głos dopiero po finale

Wyniki finału „TzG” pod lupą

Zestawienie „dużych punktów” od jury wyglądało tak:

Wiktoria & Kamil — 3

Maurycy & Sara — 2

Bagi & Magdalena — 1

A teraz publiczność. Według produkcji wszystko wskazuje na to, że widzowie zagłosowali… odwrotnie niż jury:

Bagi & Magdalena — 3

Maurycy & Sara — 2

Wiktoria & Kamil — 1

W efekcie każda para miała łącznie 4 punkty:

Bagi — 1 + 3

Maurycy — 2 + 2

Wiktoria — 3 + 1

Zobacz: Impreza po finale „TzG”. Bagi nieźle świętował zwycięstwo. Wideo w sieci

Ponieważ regulamin mówi jasno, że remis wygrywa uczestnik z największym poparciem publiczności, Kryształowa Kula trafiła właśnie do Bagiego.

Produkcja podkreśla, że system działa tak od lat, a wyniki są weryfikowane i protokołowane po każdym odcinku.