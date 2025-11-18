Od kilku dni w mediach aż huczy o rozstaniu Katarzyny Zillman. Po finale „Tańca z Gwiazdami” do sieci trafił również dwuznaczne zdjęcia wioślarki z jej taneczną partnerką Janją Lesar. Teraz Kasia zabrała głos i skomentowała krążące plotki i doniesienia.

Katarzyna Zillman w „Tańcu z Gwiazdami”

Warto wspomnieć, że w 17. jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami” Katarzyna Zillmann i Janja Lesar stworzyły pierwszą, kobiecą parę w historii Polskich edycji programu. Nie da się ukryć, że panie tworzyły jeden z najbardziej dynamicznych duetów na parkiecie, a odpadły z programu tuż przed wielkim finałem.

Ostatnio pojawiły się plotki na temat kryzysu w związku Zillman, która od lat była związana z kajakarką Julią Walczak. Wszystko po gorącej rumbie w „TzG”, którą Janja i Kasia zakończyły pocałunkiem. Dla wielu był to szok, ponieważ tancerka od dwóch dekad jest związana z Krzysztofem Hulbojem, a Kasia z Julią. Panie komentowały to jednak jako część choreografii.

Katarzyna Zillman o byłej partnerce i o relacji z Janją Lesar

Po wielu spekulacjach Julia Walczak odważyła się na dosadny wpis pod ich wspólną rolką z Kasią, komentując: „Nieaktualne jak coś”, co miałoby oznaczać, że panie nie są już razem. Teraz w ramach transmisji na żywo z twórczyniami „Toplespodcast” Zillmann potwierdziła rozpad swojej relacji z Walczak.

To nie jest takie czarno-białe. (…) Nigdy nie powiem nic złego o Julii. Tego nie podkręcajcie, że ja mam zamiar zrobić z niej kogoś złego, bo absolutnie nic złego o niej nie powiem w życiu. Ja noszę ten swój krzyż i swoje winy, a teraz muszę to przemielić w sobie – wyznała Zillmann.

Podczas rozmowy Kasia została także zapytana o relację z Janją Lesar oraz o ich zdjęcia pełne czułości, które wyciekły po finale „Tańca z Gwiazdami”.

Zdjęcie zrobiono zza szyby. To była impreza w środku. To totalnie błąd z mojej strony. Tak samo robili nam zdjęcia jak staliśmy w green roomie, 10 par stało i się obejmowało i tak samo o nas „o zobaczcie, jak stoją i się obejmuję”. Ale ja rozumiem jak to działa i wiem, że ludzi to podkręca. A że ludzi to podkręca, to media będą to bardziej kręcić – tłumaczyła wioślarka.

Zillmann na tym nie poprzestała i po finale tanecznego show opublikowała także gorący filmik Lesar z ich wybryków na parkiecie w programie. Do tego dodała wymowny wpis, z którego wynika, że nie żałuje swojej ekspresji i dynamiki podczas ich tańców.

Za nic nie stonowałabym swoich prawdziwych barw. Dla mnie liczy się euforia i wolność. Nadzieja, którą mam ogromny przywilej dawać. Jeżeli z drugiej strony ma się pojawić duży opór… trudno. Nie pierwszy nie ostatni taki przypadek. Lesss keep going – pisała Kasia.

