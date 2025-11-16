Hania Stach to wokalistka, która dała się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w drugiej edycji „Idola”. Ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Karierę rozpoczęła, m.in. śpiewając w chórkach Natalii Kukulskiej, a jej debiutancki album ukazał się w 2004 roku. Choć z powodu problemów zdrowotnych musiała wycofać się z finału „Idola”, wciąż jest aktywna muzycznie. Ostatnio zaszły spore zmiany w życiu piosenkarki. Stach wzięła sekretny ślub, o którym dotychczas nikt nie wiedział!

Hanna Stach wzięła sekretny ślub. Radosną nowiną podzieliła się po fakcie

Hanna Stach próbowała zaistnieć w polskim show-biznesie. Później zniknęła ze świata fleszy. Po ośmiu latach wróciła z płytą „Moda”, a teraz pochwaliła się w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem w Radiu RDC radosną nowiną. Okazuje się, że piosenkarka wzięła sekretny ślub z dala od blasku fleszy i jest teraz bardzo szczęśliwa:

Ślub odbył się tydzień temu. Znamy się od liceum. To jest takie młode — stare małżeństwo. Tak naprawdę znamy się od liceum bardzo dobrze. Żyjemy wspólnie bardzo długo. Mamy siebie, mamy syna. Wesele było huczne, ale w małym gronie tak jak chcieliśmy. Sama śmietanka towarzyska. Rodzina, znajomi. Wesele odbyło się w centrum Warszawy — podsumowała Hanna Stach 16 listopada 2025 roku.

