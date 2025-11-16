Nawigacja

Polska gwiazda właśnie wzięła ślub w sekrecie. To dopiero bomba na koniec roku

Autor Maciej Lechociński

Hania Stach to wokalistka, która dała się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w drugiej edycji „Idola”. Ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Karierę rozpoczęła, m.in. śpiewając w chórkach Natalii Kukulskiej, a jej debiutancki album ukazał się w 2004 roku. Choć z powodu problemów zdrowotnych musiała wycofać się z finału „Idola”, wciąż jest aktywna muzycznie. Ostatnio zaszły spore zmiany w życiu piosenkarki. Stach wzięła sekretny ślub, o którym dotychczas nikt nie wiedział!

Hanna Stach wzięła sekretny ślub. Radosną nowiną podzieliła się po fakcie

Hanna Stach próbowała zaistnieć w polskim show-biznesie. Później zniknęła ze świata fleszy. Po ośmiu latach wróciła z płytą „Moda”, a teraz pochwaliła się w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem w Radiu RDC radosną nowiną. Okazuje się, że piosenkarka wzięła sekretny ślub z dala od blasku fleszy i jest teraz bardzo szczęśliwa:

Ślub odbył się tydzień temu. Znamy się od liceum. To jest takie młode — stare małżeństwo. Tak naprawdę znamy się od liceum bardzo dobrze. Żyjemy wspólnie bardzo długo. Mamy siebie, mamy syna. Wesele było huczne, ale w małym gronie tak jak chcieliśmy. Sama śmietanka towarzyska. Rodzina, znajomi. Wesele odbyło się w centrum Warszawy — podsumowała Hanna Stach 16 listopada 2025 roku.

Hanna Stach poświęciła się rodzinie w imię kariery. Czy kiedyś żałowała tej decyzji?

Hanna Stach w rozmowie z Plejadą opowiadała, że zdecydowała się na przerwę od show-biznesu zaraz po urodzeniu dziecka. Gwiazda „Idola” była gotowana na ten moment i chciała się skupić na życiu rodzinnym:

W 2019 roku zaszłam w ciążę i stwierdziłam, że to dobry moment, by coś zmienić w swoim życiu i gdzieś wyjechać. Wspólnie z partnerem postanowiliśmy, że przeprowadzimy się do Malezji, tam urodzę nasze dziecko, chwilę tam pomieszkamy. Wynajęliśmy dom z ogródkiem i uznaliśmy, że nie ma sensu, żebyśmy gdziekolwiek się ruszali. Doszliśmy do wniosku, że naszemu dziecku dobrze zrobi wychowywanie się na świeżym powietrzu w tak ciepłym kraju — podkreśliła Hanna Stach.

Hanna Stach szczerze o karierze po „Idolu”. Jednej rzeczy bardzo żałuje

Hanna Stach w tej samej rozmowie wróciła też pamięcią do czasów „Idola”. Artystka wyznała, że w pewnym momencie czuła się mocno przytłoczona całą telewizyjną otoczką. Przeszkadzało jej również to, że nagrania trwały w czasie ostrej zimy i w związku z tym ciągle była przeziębiona:

Byłam też tym wszystkim potwornie zmęczona. Być może mnie to przerosło? W każdym razie spontanicznie podjęłam tę decyzję. Wiem, że wielu osobom może wydawać się ona niezrozumiała. Ludzie przepychają się łokciami, żeby zaistnieć w telewizji. Chodzą na wiele kompromisów, by tylko zabłysnąć. Ja taka nie jestem. Nie nadaję się do tego — zdradziła.

Hanna Stach, fot. AKPA.
