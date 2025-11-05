Jarosław Czechowicz jest znanym polskim krytykiem i pisarzem. Mężczyzna na swoim Facebooku prowadzi profil „Islandia na zawsze”, gdzie chętnie dzieli się kadrami z malowniczego miejsca. Ostatnio jednak zrobiło się o nim głośno za sprawą skandalu. Polski pisarz z powodu kradzieży musiał opuścić Islandię. Wydał obszerne oświadczenie, w którym wyjawił, co takiego zrobił…

Jarosław Czechowicz oskarżony o kradzież. Wydał wstrząsające oświadczenie

Jarosław Czechowicz w mediach społecznościowych dzielił się kadrami z życia codziennego w Islandii. Mężczyzna pracował tam jako sprzedawca. Niestety, ale mężczyzna dopuścił się licznych kradzieży w sklepie Netto, w którym pracował. Jarosław Czechowicz za przestępstwo został zwolniony dyscyplinarnie:

Mężczyzna, pracując na kasie, dodawał do rachunków klientów paczki papierosów, których nie kupowali. Jak ustaliła redakcja, oszustwa trwały co najmniej od czerwca do połowy października. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z klientów opisał incydent na Facebooku — przekazał serwis ruv.is.

