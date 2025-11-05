Jarosław Czechowicz jest znanym polskim krytykiem i pisarzem. Mężczyzna na swoim Facebooku prowadzi profil „Islandia na zawsze”, gdzie chętnie dzieli się kadrami z malowniczego miejsca. Ostatnio jednak zrobiło się o nim głośno za sprawą skandalu. Polski pisarz z powodu kradzieży musiał opuścić Islandię. Wydał obszerne oświadczenie, w którym wyjawił, co takiego zrobił…

Jarosław Czechowicz oskarżony o kradzież. Wydał wstrząsające oświadczenie

Jarosław Czechowicz w mediach społecznościowych dzielił się kadrami z życia codziennego w Islandii. Mężczyzna pracował tam jako sprzedawca. Niestety, ale mężczyzna dopuścił się licznych kradzieży w sklepie Netto, w którym pracował. Jarosław Czechowicz za przestępstwo został zwolniony dyscyplinarnie:

Mężczyzna, pracując na kasie, dodawał do rachunków klientów paczki papierosów, których nie kupowali. Jak ustaliła redakcja, oszustwa trwały co najmniej od czerwca do połowy października. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z klientów opisał incydent na Facebooku — przekazał serwis ruv.is.

To nie koniec. Według nagrań, które zobaczyła firma, zarejestrowano, że mężczyzna mógł ukraść do 40 paczek papierosów. To wszystko robił niepostrzeżenie, dopóki nie zauważył tego jeden z klientów:

Nagrania z monitoringu wskazują, że liczba paczek dodawanych do rachunków mogła wynosić nawet 40 miesięcznie — czytamy na stronie tego samego portalu. 

Jarosław Czechowicz opublikował obszerne oświadczenie na Facebooku, w którym przeprosił wszystkich za popełnione przestępstwo. Podkreślił, że czuje się winny i nigdy nie powinien dopuścić się kradzieży:

Wiem, że to, co zrobiłem, zniszczyło zaufanie Islandczyków, Polaków mieszkających na Islandii i całej społeczności Fiordów Zachodnich. Ludzie, wobec których zawsze byłem miły i uprzejmy, mają pełne prawo czuć złość i rozczarowanie. Co więcej, zaszkodziłem reputacji Polaków na Islandii. Krzywdząca jest opinia, Polacy nie są złodziejami. Ja nim jestem. Przepraszam za wszystko, co zrobiłem. Nic mnie nie usprawiedliwia. Proszę o wybaczenie — podsumował pisarz.

 

Jarosław Czechowicz, fot. Facebook.

