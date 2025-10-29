Sprawa Konrada Berkowicza obiegła już całą Polskę. Poseł Nowej Nadziei został przyłapany przez ochronę IKEI w Krakowie, gdy jak ustalono, nie skasował wszystkich produktów przy kasie. Policja potwierdziła interwencję i nałożyła mandat. Teraz głos zabrała sama sieć handlowa.

Konrad Berkowicz przyłapany w IKEI! Ochrona wezwała policję, jest nagranie

Jak poinformował „Fakt”, w poniedziałek po południu Konrad Berkowicz robił zakupy w krakowskiej IKEI. W pewnym momencie interweniowała ochrona, która zauważyła, że poseł nie nabił wszystkich produktów przy kasie samoobsługowej m.in. patelni i akcesoriów kuchennych.

Chodzi o towar użytku codziennego o wartości około 400 zł – potwierdziła „Faktowi” Komenda Miejska Policji w Krakowie.

Po wezwaniu funkcjonariuszy Berkowicz został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.

Polityk nie zaprzecza zdarzeniu. W mediach społecznościowych przyznał, że doszło do pomyłki, bo „robił zakupy w pośpiechu”.