Qczaj oskarża menedżera o KRADZIEŻ! „Nie mam dostępu do kont, kończę współpracę”

Qczaj, znany trener personalny i influencer, w sobotę wieczorem uderzył w swojego dotychczasowego menedżera. W serii emocjonalnych wpisów ujawnił, że padł ofiarą kradzieży i nie ma dostępu do swoich kont oraz skrzynek mailowych. „Kończę współpracę” – ogłosił publicznie, prosząc fanów i kontrahentów o czujność.

Qczaj od lat dzieli się w sieci swoją energią, humorem i historią walki o lepsze życie. Teraz jednak sam znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji. 13 września opublikował serię InstaStories, w których przyznał, że od połowy sierpnia zmaga się z poważnym problemem – stracił dostęp do części swoich skrzynek pocztowych, a także środków finansowych.

Sytuacja miała związek z jego dotychczasowym menedżerem, z którym jak ogłosił, definitywnie kończy współpracę.

Niniejszym informuję, że padłem ofiarą kradzieży i nie posiadam pełnego dostępu do swoich kont ani skrzynek mailowych. Z dniem dzisiejszym kończę współpracę z moim dotychczasowym menedżerem – napisał Qczaj w oświadczeniu.

Trener zaapelował także do współpracowników i partnerów biznesowych o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich płatności i spłat faktur do czasu przekazania dalszych informacji. Podkreślił, że cała sytuacja zmusiła go do podjęcia drastycznych kroków i prosił o cierpliwość.

Post wywołał lawinę komentarzy i falę wsparcia ze strony internautów. Fani nie kryją szoku, że Qczaj znalazł się w tak trudnej sytuacji. Wielu z nich życzy mu siły i szybkiego rozwiązania sprawy.

Na razie menadżer nie odniósł się publicznie do oskarżeń Qczaja, ale jedno jest pewne, sprawa dopiero się zaczyna i może mieć ciąg dalszy, o którym będzie głośno.