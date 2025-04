Piotr Adamczyk przez wielu do dziś kojarzony jest jako filmowy papież. Rola, która miała być zwieńczeniem kariery, stała się… początkiem zawodowej walki o przetrwanie. Aktor po 20 latach od premiery produkcji opowiedział, co naprawdę usłyszał za kulisami i jak wyglądało jego życie, gdy zgasły światła reflektorów.

Choć dziś bryluje na czerwonych dywanach w Hollywood i ma na koncie rolę w Marvelu, początki Piotra Adamczyka wcale nie były usłane różami. W latach 2000. nieśmiało wspinał się po szczeblach kariery, aż do momentu, w którym w 2005 roku wcielił się w rolę papieża Polaka.

Rola Karola Wojtyły – Jana Pawła II – w międzynarodowej produkcji okazała się przełomowa, ale jednocześnie przygniatająca. Adamczyk nie ukrywa, że show-biznes potraktował go jak człowieka, który właśnie zaliczył swój ostatni zawodowy szczyt.

Jerzy Pilch powiedział, że właściwie to wypadałoby, żebym po tej roli umarł. Że to byłby logiczny koniec – wspomina aktor. – Z każdej strony słyszałem: „To już był twój Mont Everest. I co teraz?”.