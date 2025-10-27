W ostatnim odcinku „Tańca z Gwiazdami” z programem niespodziewanie pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, co wywołało ogromne zaskoczenie wśród widzów. Wiele osób spodziewało się bowiem, że był to ostatni występ dla Barbary Bursztynowicz i Michała Kassina, którzy po raz kolejny otrzymali najmniejszą liczbę punktów. Zaskoczenia nie kryli również jurorzy. Iwona Pavlović w rozmowie z naszym portalem przyznała, że jest jej po prostu smutno.

Kaczorowska podjęła szokującą decyzję po przegranej w „TzG”: „Aż kipiała z porażki!”

Iwona Pavlović nie kryła zaskoczenia z powodu Kaczorowskiej i Rogacewicza: „Aż mi smutno się zrobiło”

Tuż po ogłoszeniu wyników Kaczorowska i Rogacewicz nie potrafili powstrzymać łez. Podobnie jak przez cały program, pozostali ze sobą w ciepłym uścisku. Dziennikarka Kozaczka zapytała Iwonę Pavlović, czy spodziewała się, że to właśnie ta para odpadnie na tym etapie programu. Odpowiedź była jednoznaczna:

Kompletnie nie. Jestem tak… aż mi smutno się zrobiło, bo uważam, że Marcin z Agnieszką tańczyli naprawdę pięknie. Oczywiście bardziej podkreślam Marcin, bo u mnie chodzi tu o gwiazdę. Jak zobaczyłam, że zostały dwie pary, to nawet tak powiedziałam sobie „Boże, żeby nie było tak, że Marcin odpada”. Zatkało mnie. Mnie to po prostu zatkało – mówiła jurorka.

Takiego przemówienia jeszcze nie było! Kaczorowska ze łzami w oczach żegna się z „TzG”. Wbija szpilę produkcji

Podkreśliła przy tym, że jest to program pełen niespodzianek i emocji, w którym niczego nie da się przewidzieć. Przyznała też, że trudno jej jednoznacznie komentować sytuację, w której z programem wcześniej żegnają się jedni z faworytów, podczas gdy w rywalizacji pozostają uczestnicy tańczący słabiej.

Wiem, że bardzo ważne jest lubienie czy nie lubienie kogoś,ale może jednak popatrzmy trochę na ten taniec też – apelowała do widzów.

Kto odpadł w „Tańcu z Gwiazdami”? Czułości na ekranie jej nie pomogły…

Co więcej, Iwona Pavlović ujawniła, że początkowo była wręcz przekonana, że to Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin pożegnają się z programem, zaznaczając przy tym, że od początku trwania tej edycji, to właśnie oni mają najniższe noty od jurorów.