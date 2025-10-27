W ubiegłym tygodniu spore poruszenie w mediach wywołały słowa Iwony Pavlović skierowane do najstarszej uczestniczki obecnej edycji „Tańca z Gwiazdami” – Barbary Bursztynowicz. Jurorka skrytykowała 71-letnią aktorkę, twierdząc, że jej sylwetka odbiega od ideału tancerki. Widzowie szybko skrytykowali Pavlović, uznając, że takie komentarze nie powinny mieć miejsca, zwłaszcza w programie rozrywkowym. Teraz głos w sprawie zabrała sama zainteresowana.

Iwona Pavlović wiedziała, że Kaczorowska i Rogacewicz odpadną? Jurorka komentuje

Iwona Pavlović komentuje sylwetkę Basi Bursztynowicz. Co tak naprawdę miała na myśli?

Po ostatnim odcinku „Tańca z Gwiazdami” Iwona Pavlović została zapytana przez naszą redakcję, czy słowa na temat sylwetki skierowane do Bursztynowicz w ogóle powinny się pojawić:

Ależ oczywiście, że powinny. Ja uważam, że w ogóle nie słuchamy drugiego człowieka, w ogóle nie ma uważności. Powiedziałam, że Basia nie miała sylwetki tancerki w konkretnej figurze, w ramie, w standardzie – wyjaśniała jurorka.

Agnieszka Kaczorowska padła klątwą niebieskiej sukienki. Roxie Węgiel też to spotkało!

Wskazała przy tym na błąd techniczny, który pojawił się podczas tańca wykonywanego przez Basię Bursztynowicz i Michała Kassina. Dodała też, że nie miała na celu krytykować budowy fizycznej aktorki:

Nie chodziło o budowę fizyczną Basi, bo uważam, że Basia jest pięknie zbudowana i bardzo ładnie nawet wygląda. Byłam tak zszokowana, bo nie mówię nigdy o fizyczności, bo można być niższym, wyższym. Dla mnie nie ma to w ogóle znaczenia – mówiła.

Przyznała, że komentarze, z którymi spotkała się po swojej opinii niezwykle ją zszokowały, gdyż zostały odebrane w innym kontekście, niż powinny.

Miałam wrażenie, że Michał wie, o co chodzi, a później tez był zdziwiony. Przecież Basia nawet pokazywała, jak powinna stanąć, czego nie zrobiła w tańcu – podsumowała.

Internauci zażenowani zachowaniem Kaczorowskiej i Rogacewicza. „Ileż można? Przestańcie już!”

Dodała przy tym, że jej zdaniem każdy z nas ma prawo być takim, jakim jest i sama nigdy nie dopuściła się oceniania czyjejś fizyczności, a figura 71-letniej uczestniczki prywatnie jej się bardzo podoba. Nie ukrywała przy tym zdziwienia, że ludzie posądzili ją o hejt skierowany w stronę Barbary Bursztynowicz.