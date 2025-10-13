Przemysław Czarnecki FLIRTUJE z uczestniczką „Rolnik szuka żony”? Te komentarze mówią wszystko
Dopiero co jego "partnerka"” groziła Mariannie Schreiber na wizji!
To połączenie światów, którego nikt się nie spodziewał. Przemysław Czarnecki, były partner Marianny Schreiber, znów budzi emocje – tym razem za sprawą uczestniczki „Rolnika szuka żony”. W sieci aż huczy po tym, jak zostawił pod jej zdjęciem dwuznaczny komentarz z emoji… diabełka.
Przemysław Czarnecki broni Schreiber i ATAKUJE Caroline Derpieński: ,,Kim ty emocjonalna niemoto jesteś”
Przemysław Czarnecki zaleca się do uczestniczki „Rolnika”? Internauci w szoku!
Polski show-biznes naprawdę już wszystko widział, a jednak Przemysławowi Czarneckiemu udało się zaskoczyć nawet najbardziej znudzonych internautów. Polityk i były partner Marianny Schreiber, który jeszcze niedawno brał udział w słynnej konferencji przed galą Prime Show MMA, tym razem wplątał się w nową, zaskakującą historię.
Wszystko zaczęło się od niewinnego komentarza pod zdjęciem Oliwii, uczestniczki najnowszej edycji „Rolnika szuka żony”. 27-latka dała się poznać jako jedna z kandydatek Gabriela – rolnika, który odrzucił ją z powodu… zbyt aktywnego życia w mediach społecznościowych. Oliwia nie kryła wtedy rozczarowania i wprost nazwała jego podejście „zaściankowym”.
To KONIEC wielkiej miłośći! Marianna Schreiber ROZSTAŁA SIĘ z Piotrem Korczakowskim
Jak się okazuje, jej Instagram wpadł w oko samemu Czarneckiemu, który pod jednym ze zdjęć napisał:
„Wyglądasz, skarbie, jak 😈”.
Oliwia nie pozostawiła tego bez reakcji.
„Weź, haha, bo się wstydzę”.
Na co Czarnecki odparł:
„Niech się wstydzi ten, kto widzi”.
Komentarze szybko zaczęły krążyć po sieci, a internauci nie mają wątpliwości, że między nimi coś iskrzy. Zwłaszcza że w ostatnim czasie wokół życia uczuciowego byłego posła dzieje się naprawdę sporo.
Przypomnijmy: jeszcze niedawno w programie „Zadyma” pojawiła się kobieta przedstawiająca się jako obecna partnerka Przemysława, która na żywo wytknęła Mariannie Schreiber, by „zabrała swoje rzeczy” od eks i „przestała do niego wypisywać”. Wtedy Czarnecki nie zaprzeczał, że spotyka się z Aleksandrą.
Schreiber i Czarnecki wystąpili na wizji! To, co stało się później chyba nikt nie przewidział (WIDEO)
Sytuacja staje się coraz bardziej zagmatwana… Oliwia i Przemysław wciąż obserwują się w mediach społecznościowych, a fani już tworzą własne teorie.