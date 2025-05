Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki przez jakiś czas tworzyli parę. Zaraz po rozstaniu rozpętali wielką aferę, gdzie toczyli medialny spór, w którym poszło o nowego partnera Marianny czy stosowanie przemocy. Teraz ex partnerzy stanęli oko w oko ze sobą na wizji, a z ich ust padły słowa, jakich chyba nikt się nie spodziewał.

Schreiber i Czarnecki popełnili przestępstwo? W tle sprawa z przemocą

Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki przez jakiś czas stali się obiektem zainteresowań wśród mediów i internautów. Cała afera rozpętała się od live’a zapowiadającego galę Prime MMA, gdzie Mariana wyznała, że nie jest w związku z Czarneckim. W tle wyszło wtedy, że celebrytka spotyka się teraz z innym politykiem – Piotrem Korczarowskim.

Sprawy zaszły tak daleko, że byli partnerzy, zaczęli w sieci wyciągać na siebie brudy i poważne oskarżenia. W tle zdarzeń interweniowała również policja. Marianna Schreiber posądziła Czarneckiego m.in. o przemoc i znęcanie się nad nią i jej córką. Były poseł natomiast zarzucił aktywistce m.in. jazdę pod wpływem alkoholu, groźby czy chęć zniszczenia.

I choć byli kochankowie, w pewnym momencie stali się dla siebie największymi wrogami, dziś wydaje się, że konflikt został zażegnany. Nieoczekiwanie Schreiber i Czarnecki wystąpili na wizji w programie celebrytki i ku zdziwieniu nie było tam kłótni czy złośliwości, a postanowili publicznie sobie wybaczyć.

Wytworzyliśmy to sami na własne życzenie. Padło wiele słów bardzo przykrych niepotrzebnych, emocje wzięły górę. Ja i Przemek nie przejmowaliśmy, jak inni to odbiorą. Myśleliśmy tylko o sobie (…). Dziękuję ci za to, że mogliśmy dojrzeć, żeby wzajemnie sobie wybaczyć i się przeprosić – wyznała Schreiber.

Oboje ze skruchą przyznali, że nie spodziewali się takiej afery i jej następstw. Czarnecki, choć także zdobył się na przeprosiny i wybaczenie, to dodał, że mimo wszystko ma w sobie urazę, która już zawsze będzie mu towarzyszyć. Poseł ma jednak nadzieję, że nie będą do siebie żywić żalu.

Nie czuje żalu do ciebie, ale zadra pozostanie we mnie do końca życia (…). To były elementy złości, jakichś emocji i nerwów. Też powiedziałem kilka słów za dużo. Nie do końca miałem świadomość, że moje słowa będą miały taki zasięg medialny i konsekwencje (…). Mam nadzieję, iż, mimo że to było bardzo emocjonalne, nie będziemy mieć głębszego żalu do siebie – powiedział Czarnecki.