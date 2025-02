Dramy Marianny Schreiber nie mają końca, ale tym razem do konfliktu z Caroline Derpieński, niespodziewanie dołączył jej ostatni i już były partner- Przemysław Czarnecki. Poseł i były polityczny sojusznik PiS, postanowił w ostrych słowach odpowiedzieć na wpisy Caroline. Nie gryzł się w język – na Instagramie padły mocne oskarżenia i osobiste wycieczki, a my przecieramy oczy ze zdumienia.

Cała drama pomiędzy paniami rozpoczęła się kilka miesięcy temu, gdy Marianna Schreiber i Caroline Derpieński spotkały się na wspólnym TikTok live. W trakcie rozmowy Schreiber – jak to ma w zwyczaju – zaproponowała Derpieński walkę w oktagonie, ale influencerka nie wykazała większego entuzjazmu. Sprawa mogła na tym się skończyć, ale Marianna zaczęła publikować kolejne treści sugerujące, że ma konflikt z Caroline. Ta szybko ucięła temat, blokując Mariannę w social mediach, co wcale nie powstrzymało eskalacji tej dramy.

W rozmowie z Przeambitni Caroline Derpieński w końcu odniosła się do konfliktu i nie zostawiła na Schreiber suchej nitki.

Zablokowałam ją. Jeżeli nie chciałam mieć z nią kontaktu, to powinna się z tym pogodzić. Tyle. Wydała niemiłe oświadczenie, a ja jej odpowiedziałam dosadnie. Nasze drogi się rozeszły – stwierdziła.

Dodała, że Schreiber na siłę walczy o uwagę: „Pcha się na ścianki, robi wszystko, żeby o niej pisano. A ja śpię, jeżdżę Rolls-Roycem, kupuję jedzenie do lodówki, wyprowadzam psa, chodzę na zakupy, a czasami wpadnę do Polski i wydam bardzo dużo dolarsów” – podsumowała Mariannę.

Jak można było się spodziewać, gwiazda ,,Królowej Przetrwania” nie zamierzała milczeć. Już dzień po publikacji wywiadu na Instagramie influencerki pojawiło się obszerne oświadczenie, w którym Marianna zarzuciła jej „promowanie pustych wartości” i wyciąganie rąk po cudze pieniądze.

Dziewczyno, jesteś personifikacją wszystkiego, co najgorsze w polskim internecie. Pod płaszczykiem taniego blichtru promujesz wśród młodych dziewczynek quasi sponsoring ubrany w puste słowa i frazesy– grzmiała Schreiber.

Przy okazji przypomniała, że w przeszłości wyciągnęła pomocną dłoń do Derpieński, gdy ta „płakała, że nie ma za co żyć” po rozstaniu z tajemniczym „Jackiem”.

Po takim ataku Caroline, szybko odpaliła się na swoim InstaStory sugerując, że Marianna odreagowuje swoje osobiste frustracje: „Nie masz za grosz empatii i kultury, co widać po tym, jak ośmieszasz i niszczysz dzieciństwo swojej córce, a do tego bijesz się za pieniądze w patologicznych klatkach. Ośmieszałaś męża, który już nie wytrzymał i postanowił pójść do innej” – napisała ostro.

Najmocniejsza była jednak końcówka, w której Caroline uderzyła w temat, o którym wszyscy plotkują od miesięcy – rozstania Marianny i Łukasza Schreiberów.

– „A co do uwłaczania mojemu partnerowi na tle wieku – to jest twój kompleks, bo twój mąż wziął młodszą oraz zazdrościsz, że starsi faceci mogą mieć młodą, świeżą, z czystą kartą przyszłą żonę i matkę! Tym zakończę” – dodała.

W tym momencie wydawało się, że drama powoli przygasa, ale… wtedy wkroczył Przemysław Czarnecki. Były polityk PiS, z którym Schreiber miała niedawno bliskie relacje, nagle postanowił publicznie zaatakować Caroline. Na swoim Instagramie opublikował wpis, w którym nie zostawił na niej suchej nitki.

Kim ty @carolinederpienski w ogóle emocjonalna niemoto jesteś, żeby komentować czyjekolwiek relacje damsko-męskie, skoro twoim szczytem było zostać utrzymanką chłopa, który mógłby być twoim dziadkiem?– napisał.

Caroline Derpieński nie czekała długo z reakcją. W serii relacji na InstaStory odpowiedziała politykowi: „Przemysław, przestań się wtrącać i bronić zamężnej kobiety, która dała ci parę razy, a potem usunęła z tobą zdjęcia” – napisała bez ogródek. Nie oszczędziła też jego kariery: „Jako polityk i osoba, która mogłaby być moim ojcem, powinieneś świecić przykładem, a nie atakować 20-latkę na swoim nic nieznaczącym profilu” – dodała.

Nie minęło wiele czasu, a Przemysław Czarnecki znowu uderzył w Derpieński. Tym razem oskarżył ją o brak powagi i stwierdził, że jej zachowanie jest dalekie od klasy: ,,Takie zachowanie jest niegodne kobiety z klasą, jaką, jak mniemam, chciałaby pani uchodzić napisał polityk”.

Patrząc na tempo, w jakim wymieniają się złośliwościami, można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z najnowszym sezonem „Ukrytej prawdy” w wersji celebryckiej. Najpierw Marianna kontra Caroline, potem Caroline kontra Marianna, a teraz do gry wchodzi Przemysław Czarnecki, który z polityki przeskoczył do sekcji dram na Instagramie.

Aż strach pomyśleć, kto następny wkroczy do tej internetowej batalii! Może Łukasz Schreiber? Jedno jest pewne – ta historia ma więcej zwrotów akcji niż niejedna latynoamerykańska telenowela.