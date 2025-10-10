Rafał Brzozowski dziś jest znany jako wokalista i prezenter telewizyjny. Przez wiele lat związany był, że sportem. Co więcej, niewiele osób wie, że jego kariera muzyczna rozpoczęła się dopiero po tym, jak kontuzja kręgosłupa przekreśliła na dobre jego marzenia sportowe. Dziś artysta po raz kolejny mierzy się z problemami zdrowotnymi, a dokładnie z dyskopatią.

Burza w komentarzach po premierowym odcinku „Jaka to melodia?”. „Nie ma Rafała, nie ma zabawy”

Choroba, która zmieniła codzienność

Dyskopatia, to poważne schorzenie kręgosłupa, które dotyczy krążków międzykręgowych, czyli tzw. ,,dysków”. Dochodzi do ich uszkodzenia lub przemieszczenia. To powoduje silny ból, drętwienie kończyn, a nawet problemy z poruszaniem się.

Od dłuższego czasu zmagam się z dyskopatią, która potrafi odebrać radość z codzienności. Na szczęście, z pomocą pana Damiana, małymi krokami wracam do formy – napisał Rafał Brzozowski w mediach społecznościowych.

Rafał Brzozowski DEMENTUJE plotki o pracy na statku?! Wyjawił, co naprawdę robił na Karaibach

Przyznał, że rehabilitacja pod okiem specjalistów w jednym z warszawskich ośrodków pomaga mu odzyskać sprawność i wrócić do aktywności fizycznej. Regularne ćwiczenia, masaże i terapia ruchowa dają pierwsze efekty.

Rafał Brzozowski zanim na dobre związał się ze sceną, a później z telewizją miał ambitne sportowe plany. Artysta pochodzi z rodziny sportowej. Jego tata trenował zapasy i odnosił w nich sukcesy na arenie międzynarodowej. Brat natomiast skoncentrował się na grze w piłkę nożną. Sam Rafał od najmłodszych lat trenował zapasy klasyczne i studiował na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Tak się urządził Rafał Brzozowski! Pokazuje wnętrza luksusowego pensjonatu (FOTO)