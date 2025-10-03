Rafał Sonik to jeden z najbardziej utytułowanych polskich kierowców rajdowych. Teraz przerwał długoletnie milczenie i otwarcie podzielił się historią swojego życia osobistego. Sportowiec, znany z ogromnej determinacji na trasach rajdowych, tym razem opowiedział o życiu rodzinnym.

Rafał Sonik po raz drugi został ojcem

Przez wiele lat był związany z Karoliną Sołowow, córką miliardera Michała Sołowowa. Para doczekała się syna Gniewka i uchodziła za jedną z najgorętszych par w świecie biznesu i show-biznesu. Po zakończeniu głośnego związku, Sonik przez długi czas nie komentował rozstania. Teraz zdradził kulisy tamtych wydarzeń, podkreślając, że rozpad rodziny był dla niego najboleśniejszym doświadczeniem.

Mimo bolesnej przeszłości życie ułożyło się dla niego na nowo. Rajdowiec poinformował, że od trzech lat jest w szczęśliwym związku z młodszą o ponad 20 lat Izabelą, operatorką kamery, którą poznał w świecie motorsportu. Początkowo ich relacja opierała się na przyjaźni, z czasem jednak przerodziła się w miłość.

Teraz Rafał Sonik oficjalnie potwierdził, że po raz drugi został ojcem. Na świat przyszedł jego syn Radosław, którego rodzice nazywają pieszczotliwie Radziem. Na Facebooku opublikował obszerny post, w którym opowiedział o przeszłych problemach związkowych, aktualnej miłości, a także podzielił się radosną nowiną o drugim dziecku.