Rafał Sonik rozstał się z córką miliardera. Kim jest młodsza o 24 lata Iza, z którą spodziewa się dziecka?

Kierowca rajdowy po latach milczenia ujawnił prawdę o nowej miłości.

/ 03.10.2025 /
Marysia
Rafał Sonik rozstał się z córką miliardera. Kim jest młodsza o 24 lata Iza, z którą spodziewa się dziecka?

Rafał Sonik przez lata tworzył związek z Karoliną Sołowow, córką jednego z najbogatszych Polaków. Ich rozstanie długo owiane było tajemnicą.

Teraz sportowiec przerwał milczenie i w szczerym wywiadzie ujawnił, że od trzech lat jest szczęśliwie zakochany i lada moment po raz drugi zostanie ojcem. Kim jest młodsza o 24 lata partnerka Sonika?

Rafał Sonik rozstał się z córką miliardera. Kim jest młodsza o 24 lata Iza, z którą spodziewa się dziecka?

Rafał Sonik, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich kierowców rajdowych i zwycięzca Rajdu Dakar, postanowił po raz pierwszy otworzyć się na temat swojego życia prywatnego.

Przez wiele lat był związany z Karoliną Sołowow, córką miliardera Michała Sołowowa. Para doczekała się syna Gniewka i uchodziła za jedną z najgorętszych par w świecie biznesu i show-biznesu.

Choć od pewnego czasu nie pojawiali się razem publicznie, nigdy oficjalnie nie potwierdzili rozstania.

Rafał Sonik rozstał się z córką miliardera. Kim jest młodsza o 24 lata Iza, z którą spodziewa się dziecka?

Dziś już wiadomo, że ich drogi rozeszły się kilka lat temu, a Sonik odnalazł szczęście u boku innej kobiety.

W rozmowie z Pudelkiem  zdradził, że od trzech lat tworzy związek z Izabelą – młodszą od niego o 24 lata operatorką kamery.

To właśnie z nią sportowiec lada dzień powita na świecie syna Radzia.

Rafał Sonik rozstał się z córką miliardera. Kim jest młodsza o 24 lata Iza, z którą spodziewa się dziecka?

„Kiedy wiosną 2022 r. okazało się, że moja rodzina jest nie do uratowania, poczułem ogromną porażkę – chyba największą w życiu. To był emocjonalny koszmar. Wtedy znów spotkaliśmy się z Izą. Najpierw pojawiło się zrozumienie, później przyjaźń, a dopiero po czasie uczucie”

– przyznał.

Rafał Sonik rozstał się z córką miliardera. Kim jest młodsza o 24 lata Iza, z którą spodziewa się dziecka?

Nowa partnerka Sonika początkowo obawiała się opinii innych.

„Wiedziałam, że zaraz pojawią się głosy: młoda dziewczyna, starszy mężczyzna. Ale Rafał jest dobrym, mądrym, doświadczonym człowiekiem. Kochamy się i łączy nas dojrzała miłość”

– powiedziała Izabela.

Rafał Sonik rozstał się z córką miliardera. Kim jest młodsza o 24 lata Iza, z którą spodziewa się dziecka?

59-letni przedsiębiorca nie kryje, że zakochał się w szczerości i prostolinijności Izy. Jak zdradził, jego syn Gniewko zaakceptował partnerkę ojca i nazywa ją ciepło „Izutkiem”.

Teraz cała rodzina przygotowuje się na narodziny małego Radzia.

Rafał Sonik rozstał się z córką miliardera. Kim jest młodsza o 24 lata Iza, z którą spodziewa się dziecka?
Rafał Sonik rozstał się z córką miliardera. Kim jest młodsza o 24 lata Iza, z którą spodziewa się dziecka?
