Rafał Sonik rozstał się z córką miliardera. Kim jest młodsza o 24 lata Iza, z którą spodziewa się dziecka?
Kierowca rajdowy po latach milczenia ujawnił prawdę o nowej miłości.
Rafał Sonik przez lata tworzył związek z Karoliną Sołowow, córką jednego z najbogatszych Polaków. Ich rozstanie długo owiane było tajemnicą.
Teraz sportowiec przerwał milczenie i w szczerym wywiadzie ujawnił, że od trzech lat jest szczęśliwie zakochany i lada moment po raz drugi zostanie ojcem. Kim jest młodsza o 24 lata partnerka Sonika?
Rafał Sonik, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich kierowców rajdowych i zwycięzca Rajdu Dakar, postanowił po raz pierwszy otworzyć się na temat swojego życia prywatnego.
Przez wiele lat był związany z Karoliną Sołowow, córką miliardera Michała Sołowowa. Para doczekała się syna Gniewka i uchodziła za jedną z najgorętszych par w świecie biznesu i show-biznesu.
Choć od pewnego czasu nie pojawiali się razem publicznie, nigdy oficjalnie nie potwierdzili rozstania.
Dziś już wiadomo, że ich drogi rozeszły się kilka lat temu, a Sonik odnalazł szczęście u boku innej kobiety.
W rozmowie z Pudelkiem zdradził, że od trzech lat tworzy związek z Izabelą – młodszą od niego o 24 lata operatorką kamery.
To właśnie z nią sportowiec lada dzień powita na świecie syna Radzia.
„Kiedy wiosną 2022 r. okazało się, że moja rodzina jest nie do uratowania, poczułem ogromną porażkę – chyba największą w życiu. To był emocjonalny koszmar. Wtedy znów spotkaliśmy się z Izą. Najpierw pojawiło się zrozumienie, później przyjaźń, a dopiero po czasie uczucie”
– przyznał.
Nowa partnerka Sonika początkowo obawiała się opinii innych.
„Wiedziałam, że zaraz pojawią się głosy: młoda dziewczyna, starszy mężczyzna. Ale Rafał jest dobrym, mądrym, doświadczonym człowiekiem. Kochamy się i łączy nas dojrzała miłość”
– powiedziała Izabela.
59-letni przedsiębiorca nie kryje, że zakochał się w szczerości i prostolinijności Izy. Jak zdradził, jego syn Gniewko zaakceptował partnerkę ojca i nazywa ją ciepło „Izutkiem”.
Teraz cała rodzina przygotowuje się na narodziny małego Radzia.
Anonim | 3 października 2025
Anonim | 3 października 2025
Anonim | 3 października 2025
