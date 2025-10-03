Rafał Sonik rozstał się z córką miliardera. Kim jest młodsza o 24 lata Iza, z którą spodziewa się dziecka?

Rafał Sonik, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich kierowców rajdowych i zwycięzca Rajdu Dakar, postanowił po raz pierwszy otworzyć się na temat swojego życia prywatnego.

Przez wiele lat był związany z Karoliną Sołowow, córką miliardera Michała Sołowowa. Para doczekała się syna Gniewka i uchodziła za jedną z najgorętszych par w świecie biznesu i show-biznesu.

Choć od pewnego czasu nie pojawiali się razem publicznie, nigdy oficjalnie nie potwierdzili rozstania.