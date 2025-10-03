Gojdź miażdży Wojewódzkiego: „Zakompleksiony i wyleniały dziadziu piernik”
Lekarz medycyny estetycznej nie gryzł się w język!
Krzysztof Gojdź ostatnio pochwalił się liftingiem twarzy za 150 tysięcy złotych. Później pokazał także nowe licówki za 100 tysięcy złotych. Kuba Wojewódzki wnikliwie przeanalizował wygląd znanego lekarza medycyny estetycznej i stwierdził, że nie prezentuje się zbyt dobrze. Ostro podsumował jego stuningowaną twarz i nie szczędził przy tym mocnych słów. Krzysztof Gojdź odpłacił mu się pięknym za nadobne!
Krzysztof Gojdź ostro skrytykował Kubę Wojewódzkiego. Poszło o wygląd!
Kuba Wojewódzki jest znany z ostrego języka i ciętych ripost. Ostatnio słynny showman TVN-u ostro ocenił nowy wygląd Krzysztof Gojdzia. Porównał go do starego modelu auta. Nie szczędził przy tym złośliwości i mocnej ironii:
Pamiętam lifting Poloneza w 1983 r. Też nieudany. (…) Krzysztof Gojdź pochwalił się licówkami za 100 tys. zł i odpowiedział krytykom: „Ty nie masz, bo cię nie stać”. Oczywiście. A Międzynarodowy Dzień Głupoty to święto ruchome, bo Krzyś dużo podróżuje — napisał Kuba Wojewódzki w felietonie dla „Polityki”.
Krzysztof Gojdź nie krył wściekłości w rozmowie z „Faktem”. Jasno dał do zrozumienia, co myśli o słowach Kuby Wojewódzkiego. Stwierdził, że jest on dziadkiem i wypomniał mu także kwestie urodowe. Nazwał go również trollem i wspomniał o licznych „obwisach” na twarzy:
Dziadzia piernik Wojewódzki. Zakompleksiony i wyleniały, znów z obsesją do doktora Gojdzia daje o sobie znać. Nie może przeżyć, że „kolega” z Hollywood ma wspaniałe życie, więc chociaż na papierze i na mapie może śledzić i zazdrościć, jak zresztą wielu polskich hejterów i trolli. Ustanawiam dziś Dzień Wojewódzkiego Trolla — podsumował Krzysztof Gojdź.
To nie koniec. Hollywoodzki lekarz medycyny estetycznej wspomniał również o inteligencji Kuby Wojewódzkiego. Wygarnął mu, że z wiekiem jest coraz mniej lotny i powinien się skupić na swoim starzejącym się wyglądzie zewnętrznym:
Kolega Wojewódzki będzie otwierał szampana, patrząc na swoje starcze lico i obwisy widoczne tu i ówdzie. Jak wielokrotnie powtarzałem, wraz z ubytkiem szarych komórek, zaczęło ubywać mu włosów. Ratuje się tapirem i resztką pukla, który kurczowo trzyma się jego czaszki. To przypadek, któremu nawet doktor z Hollywood nie byłby już w stanie pomóc — dodał Krzysztof Gojdź w rozmowie z tabloidem.
Katoliczka | 4 października 2025
Panie Gojdź nie przystoi lekarzowi szydzenie z osoby z osoby starszej,to nieetyczne
Jędza | 4 października 2025
Przygadywał kocioł garnkowi
Kobieta | 4 października 2025
Pan ,,doktorek” nie akceptuje krytyki??? Nie jest za przystojny ani atrakcyjny wiec nadrabia plapaniem jezyka, zabiegami med. estetycznej( nic tym nie zmieni- strakcyjniejszy juz nie bedzie🤷♀️)To mu tylko zaszkodzi- bo do lekarza ,, plociucha” nikt rozsadny nie pojdzie🤷♀️Sorry.
W końcu ktos zareagował | 4 października 2025
W sumie dobrze dr Gojdz powiedział.