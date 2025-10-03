Krzysztof Gojdź ostatnio pochwalił się liftingiem twarzy za 150 tysięcy złotych. Później pokazał także nowe licówki za 100 tysięcy złotych. Kuba Wojewódzki wnikliwie przeanalizował wygląd znanego lekarza medycyny estetycznej i stwierdził, że nie prezentuje się zbyt dobrze. Ostro podsumował jego stuningowaną twarz i nie szczędził przy tym mocnych słów. Krzysztof Gojdź odpłacił mu się pięknym za nadobne!

Krzysztof Gojdź ostro skrytykował Kubę Wojewódzkiego. Poszło o wygląd!

Kuba Wojewódzki jest znany z ostrego języka i ciętych ripost. Ostatnio słynny showman TVN-u ostro ocenił nowy wygląd Krzysztof Gojdzia. Porównał go do starego modelu auta. Nie szczędził przy tym złośliwości i mocnej ironii:

Pamiętam lifting Poloneza w 1983 r. Też nieudany. (…) Krzysztof Gojdź pochwalił się licówkami za 100 tys. zł i odpowiedział krytykom: „Ty nie masz, bo cię nie stać”. Oczywiście. A Międzynarodowy Dzień Głupoty to święto ruchome, bo Krzyś dużo podróżuje — napisał Kuba Wojewódzki w felietonie dla „Polityki”.

