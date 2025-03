Choć media przez lata powtarzały dramatyczną historię o trzech zmarłych mężach Marzeny Kipiel-Sztuki, Renata Pałys mówi dziś wprost: „To mit”. Przyjaciółka serialowej Halinki postanowiła zabrać głos po śmierci aktorki i rozwiać krążące legendy. W emocjonalnym wywiadzie zdradziła, jak naprawdę wyglądało życie Kipiel-Sztuki – i dlaczego sama aktorka mogła je „podkolorowywać”.

Ostatnie chwile życia Marzeny Kipiel-Sztuki. To wyznanie chwyta za serce!

Renata Pałys i Marzena Kipiel-Sztuka znały się od lat – nie tylko z planu „Świata według Kiepskich”, ale też prywatnie. Pałys zdradziła, że choć aktorka często do niej dzwoniła w trudnych chwilach, relacja była jednostronna.

„To była przyjaźń w jedną stronę. Zawsze mogła na mnie liczyć. Ale Marzena była wolnym ptakiem. W drugą stronę to nie działało” – wyznała w rozmowie z Plejadą.

Przez lata powielano poruszającą opowieść, jakoby Kipiel-Sztuka pochowała trzech mężów. Dla wielu była symbolem cierpienia i samotności. Dziś Renata Pałys nazywa to wprost: „mitologizowaniem”.

Renata Pałys przejmująco o pogrzebie Kipiel-Sztuki: „To było dla mnie naprawdę ogromnym szokiem”

Mnie jest jakoś tak nieporęcznie o tym mówić, ale chociażby te mity o tych trzech mężach, którzy zmarli. Przecież to była nieprawda. Tylko jeden jej mąż, ostatni, zmarł jak ona była z nim w związku. Z pierwszym była chyba z 20 lat po rozwodzie, jak on zmarł i miał swoją rodzinę, a z drugim w ogóle nie była mężatką. I również nie była z nim, jak zmarł – komentuje.

Tłumaczy, że tylko jeden z partnerów aktorki zmarł, gdy byli razem. Z innym nie była już od lat, a z trzecim… nawet nie miała ślubu.

Według Renaty Pałys, Marzena Kipiel-Sztuka sama była autorką tej „opowieści o cierpieniu”.

To jest coś takiego, że Marzena, po pierwsze, trochę mitologizowała. Po drugie, była też autorem tego wszystkiego, co ją w życiu spotkało. Ona bardzo lubiła podkreślać, że to jej życie było bardzo ciężkie, ale powiedzmy sobie szczerze, tak chciała żyć. – mówi.