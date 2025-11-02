Dorota Kipiel to siostra zmarłej w 2023 roku Marzeny Kipiel-Sztuki, która wspomniała aktorkę w poruszającym wywiadzie w ,,Halo tu Polsat”. Choć od śmierci gwiazdy „Świata według Kiepskich” minął już ponad rok, emocje wciąż są ogromne.

Czasami jest złość na to, że odeszła, czasami radość, że już się nie męczy. Wczoraj, jadąc pociągiem, ryczałam jak bóbr. Płakałam za wspomnieniami z dzieciństwa, za tym, co straciłyśmy… – powiedziała ze łzami w oczach Dorota.

„Wszyscy moi partnerzy nie dożyli do pięćdziesiątki” – historia nieszczęśliwych miłości Marzeny Kipiel-Sztuki

Powstanie fundacja imienia Marzeny Kipiel-Sztuki

Choć życie aktorki nie było usłane różami to jej siostra Dorota wspomina Marzenę jako osobę niezwykle ciepłą i empatyczną:

Była cudowna, wrażliwa, każdą złotówkę oddałaby biedniejszym. Do dziś mieszkam w jej mieszkaniu. Czasem mam wrażenie, że ona wciąż tu jest, coś spadnie, coś stuknie… mówię wtedy: „Hej Marzenka, spokojnie – wyznała wzruszona.

Marzena Kipiel-Sztuka i jej poruszające wyznanie w ostatnich chwilach życia

Dorota ujawniła też, że w 2026 roku ukaże się płyta z piosenkami Marzeny Kipiel-Sztuki, a cały dochód zostanie przekazany na fundację jej imienia.

Fundacja ma wspierać osoby zmagające się z depresją, uzależnieniami, wykluczeniem. Marzenka chciałaby, żeby jej historia pomogła innym – mówi Dorota

Ostatnie chwile życia Marzeny Kipiel-Sztuki. To wyznanie chwyta za serce!