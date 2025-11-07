Od lat Ania i Robert Lewandowski cieszą się zainteresowaniem mediów. Nie zawsze jednak ich życie wygląda jak bajka. W domu piłkarza i jego żony miała miejsce awantura. Lewy był wściekły, gdy odkrył, co przed nim ukrywano.

Anna i Robert Lewandowski nie schodzą z nagłówków

Popularność Anny i Roberta Lewandowskich wykracza daleko poza sport, czyniąc ich najpotężniejszym duetem celebrytów w Polsce i parą o znaczącej, globalnej rozpoznawalności. Status Roberta jako jednego z najlepszych piłkarzy na świecie jest filarem tej sławy, przekładając się na dziesiątki milionów obserwujących w mediach społecznościowych i liczne kontrakty reklamowe.

Anna, była mistrzyni karate, z sukcesem wykorzystała nazwisko, budując swoje imperium biznesowe oparte na zdrowym stylu życia, diecie i fitnessie (m.in. markę Foods by Ann oraz aplikacje treningowe), stając się czołową polską influencerką i osobą publiczną.

Razem tworzą wizerunek idealnej pary, która łączy sukces sportowy i biznesowy z życiem rodzinnym, a ich wspólna siła marketingowa, majątek oraz zdolność do kształtowania trendów, zwłaszcza w obszarze zdrowego stylu życia, zapewniają im stałe miejsce na szczytach rankingów i nieustanne zainteresowanie mediów.

