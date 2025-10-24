Robert Lewandowski to prawdziwa ikona sportu i jeden z najpopularniejszych piłkarzy na świecie. Niestety jego dalsze losy w FC Barcelonie nie poszły po jego myśli. Polakowi niestety nie udało zostać się kapitanem drużyny, a wielka szansa przeszła mu tuż obok nosa. Jak wyjaśnia kataloński dziennikarz, powodem miały być relacje w szatni oraz jego surowe zasady.

Robert Lewandowski nie dostał opaski kapitana

Robert Lewandowski to jeden z najpopularniejszych sportowców nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Nie da się ukryć, że na swoim koncie ma masę sukcesów, które bez wątpienia przejdą do historii sportu. Piłkarz poza reprezentacją Polski od 2022 roku spełnia się również na boisku znanego klubu FC Barcelona, gdzie dołączył po odejściu z Bayernu Monachium.

Warto wspomnieć, że jakiś czas temu głośnym echem obił się konflikt, który powstał pomiędzy „Lewym”, a byłym trenerem polskiej kadry Michałem Probierzem. Ówczesny selekcjoner tuż przed meczem eliminacji mistrzostw świata z Finlandią odebrał opaskę kapitana Robertowi Lewandowskiemu, a po tej decyzji piłkarz uznał, że dopóki Probierz jest trenerem, jego noga nie postanie na boisku. Nie trzeba było długo czekać, aż w końcu selekcjoner sam zrezygnował z posady.

Teraz Robert Lewandowski miał okazję zostać kapitanem drużyny FC Barcelona. Co prawda, zdarzyło mu się już nosić opaskę podczas dwóch meczów z Valencią i Getafe, ale nie na dłużej. Według katalońskiego dziennikarza Toni Juanmartí, „Lewy” nie został kapitanem, a stać miały za tym jego relacje w szatni i sposób, w jaki narzucał swoje standardy na treningach. Poza tym według niektórych miał być zbyt surowym nauczycielem, przez co stracił poparcie przy głosowaniu.

Robert wszedł w rolę złego policjanta i podczas treningów wywierał na kolegów presję. (…) I prawdopodobnie to oni nie oddali na niego swoich głosów – mówił dziennikarz Toni Juanmarti dla katalońskiego „Sportu”.

Jak się okazuje, Lewandowski był wymagający, ponieważ lubi wygrywać.

Flick porozmawiał z młodymi piłkarzami, którzy wcześniej narzekali na Roberta, na przykład z Laminem Yamalem. Wyjaśnił im, że „Lewy” wymaga, bo pragnie wygrywać. Od tamtego momentu zespół zaczął postrzegać reakcje Polaka zupełnie inaczej i sytuacja się uspokoiła – dodał dziennikarz.

Obecnie kapitanami FC Barcelony są między innymi Ronald Araujo, Frenkie de Jong i Raphinha. Robert Lewandowski mimo dużego doświadczenia i wielu sukcesów, póki co pozostaje bez opaski kapitana. Myślicie, że jeszcze mu się uda?