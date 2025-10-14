Robert Lewandowski wciąż zachwyca formą i skutecznością, ale za kulisami FC Barcelony ma dziać się coś niepokojącego. Hiszpańskie media alarmują o napięciach między klubem a napastnikiem, które mogą zakończyć się głośnym rozstaniem. Czy to naprawdę koniec pewnej ery w Katalonii?

Choć Robert Lewandowski regularnie udowadnia, że wiek to tylko liczba, w Barcelonie coraz częściej pojawia się temat jego przyszłości. Kontrakt polskiego snajpera wygasa w czerwcu 2026 roku, ale jak donoszą hiszpańskie media, sytuacja w klubie stała się bardziej napięta, niż ktokolwiek przypuszczał.

Według informacji przekazanych przez „Barca Universal”, powołującą się na włoskiego dziennikarza, prawdopodobieństwo odejścia Lewandowskiego po zakończeniu sezonu jest bardzo duże. Co więcej, piłkarz miał nie zostać o tym poinformowany przez sam klub, co tylko podgrzało atmosferę.

Media w Hiszpanii i Katalonii już od kilku dni rozpisują się o rzekomych planach Blaugrany dotyczących przebudowy składu. W centrum tej układanki znalazł się właśnie Lewandowski, który trafił do Barcelony w 2022 roku jako gwiazda światowego formatu i błyskawicznie stał się filarem ofensywy.

Teraz jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W klubie pojawił się nowy trener – Hansi Flick, z którym Polak zna się z czasów Bayernu Monachium. Mimo to niektórzy dziennikarze twierdzą, że relacja między nimi nie jest już tak bliska jak kiedyś.

Dodatkowo coraz częściej mówi się o tym, że Barcelona zamierza „odmłodzić” atak, a doświadczony napastnik mógłby stać się ofiarą tej strategii. Sam Lewandowski nie pozostaje obojętny wobec plotek i w jednym z ostatnich wywiadów dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza kończyć kariery tylko dlatego, że ktoś uznał go za zbyt starego.

Nie twierdzę, że jestem ofiarą wieku, ale są tacy, którzy to wykorzystują. Czuję się w doskonałej formie. Kiedy jestem na boisku, wiem, że wciąż mogę wiele – powiedział Polak.

Słowa te odebrano jako delikatne przytyknięcie pod adresem klubu, w którym coraz częściej zaczyna grać z ławki rezerwowych. Kibice nie kryją rozczarowania, ich zdaniem Barcelona powinna traktować swojego kapitana z większym szacunkiem.

W tle tych wydarzeń pojawiają się plotki o możliwych kierunkach transferowych. AC Milan, Fenerbahçe, a nawet kluby z Arabii Saudyjskiej mają monitorować sytuację 36-latka.

Czy to oznacza, że Lewandowski rozegra swój ostatni sezon w koszulce Barcelony? Oficjalnych decyzji jeszcze nie ma, ale katalońskie media są zgodne: coś pękło w relacjach między Polakiem a klubem. A jeśli tak, to kończy się właśnie jedna z najgłośniejszych piłkarskich historii ostatnich lat…