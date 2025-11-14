Marcin Rogacewicz opublikował wczoraj poruszający temat hejtu, jaki spotkał jego i Agnieszkę Kaczorowską po eliminacji z „Tańca z Gwiazdami”. Teraz dolać oliwy do ognia również jego ukochana. Agnieszka Kaczorowska nie przemilczała sprawy.

Eliminacja Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza z „TzG”

W siódmym odcinku „Tańca z gwiazdami” widzowie zdecydowali, że z programem pożegnają się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Po ogłoszeniu wyników para postanowiła nie udzielać żadnych wywiadów, a w przeciwieństwie do wcześniejszych uczestników, którzy odpadali, nie pojawiła się również w tradycyjnej relacji na profilu show ani nie zatrzymała przy Maurycym Popielu, który chciał ich pocieszyć.

Daliśmy radę, przetrwaliśmy. (…) Tańczysz lepiej, niż niejedna osoba tutaj, z czego jestem bardzo dumna. Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do domu i schować się przed całym tym hejtem, którego doświadczyliśmy i który bardzo bolał.

Takie zachowanie wywołało spore poruszenie w sieci. Fani krytykowali aktorkę i tancerza za brak profesjonalizmu, a ich obecność w nadchodzącym finale 17. edycji „Tańca z gwiazdami” stała się tematem spekulacji.

Zobacz: Kaczorowska i Rogacewicz zaskoczyli wyznaniem o dziecku. Chcieli to ogłosić w finale „TzG”

Szokujący wpis Marcina Rogacewicza

Mimo że stacja gwarantuje, iż w nadchodzącą niedzielę wszystkie pary tej edycji znów pojawią się na parkiecie, nastroje za kulisami mogą być napięte. W czwartek wieczorem Marcin Rogacewicz zamieścił na Instagramie długi wpis, w którym m.in. krytykuje pozostałych uczestników programu.

Kochani. Bardzo długo milczałem patrząc na to wszystko co się dzieje „od środka”. Obserwując i doświadczając ogromnego hejtu milczałem dalej i robiłem swoje, jak to ja. Jestem twardy. Ponieważ wiem, że prawda zawsze się obroni sama i prędzej czy później wyjdzie na jaw. Tak się właśnie stało. Jesteście świadkami nieprawdopodobnego – jawnego już hejtu z imienia i nazwiska przeciwko nam, hejtu wśród uczestników i tancerzy tej „wyjątkowej, jubileuszowej” edycji. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć co zobaczyłem i usłyszałem! Poza tym co zostało wypowiedziane, mowa ciała mówi już wszystko – zaczął.

I dodał:

Jesteście świadkami nieprawdopodobnego — jawnego już hejtu z imienia i nazwiska przeciwko nam, hejtu wśród uczestników i tancerzy tej „wyjątkowej, jubileuszowej” edycji. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć, co zobaczyłem i usłyszałem! Poza tym, co zostało wypowiedziane, mowa ciała mówi już wszystko. Brakuje mi słów, by opisać uczucie, którego doświadczyłem, widząc, co robią „koleżanki i koledzy” — czytamy.

Zobacz: Marcin Rogacewicz tuż przed finałem „TzG” uderza w uczestników! Nieźle się odpalił

Kaczorowska reaguje na wpis ukochanego

Post Rogacewicza wywołał szeroką reakcję. Spora część internautów opowiedziała się po stronie aktora, dodając mu otuchy, podczas gdy inni podkreślali, że podobne kwestie lepiej rozwiązywać prywatnie, a nie publicznie w sieci. Nawet Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się wtrącić w swoje trzy grosze.

Siła prawdy — napisała, dodając emotikonkę czerwonego serca.

Zgadzacie się z ich opinią?

Zobacz: Wyciekło, co Kaczorowska i Rogacewicz zrobią w dniu finału „TzG”. To już pewne