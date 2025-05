Roksana Węgiel udzieliła teraz szczerego wywiadu, w którym opowiedziała nie tylko o muzyce i jej kulisach, ale także odniosła się do tematów tych bardziej prywatnych. Związek artystki z 8 lat starszym Kevinem od samego początku był szeroko komentowany w mediach. Teraz piosenkarka postanowiła zdementować największą plotkę, na temat ich relacji.

Roxi Węgiel o komentarzach, że jest „dziewczyną lekkich obyczajów”. Stanowczo odpowiedziała!

Roksana Węgiel i Kevin Mglej już od kilku lat tworzą jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. 25 sierpnia 2024 roku piosenkarka i przedsiębiorca, a także muzyk zdecydowali się pobrać. Artysta w trakcie minionych lat odkąd zna Kevina, usłyszała wiele wręcz absurdalnych plotek na ich temat, które mijają się z prawdą. Jedną z tych, która wciąż krąży, jest to kiedy się poznali.

Jest taka plotka, że poznałam się z Kevinem, jak miałam 14 lat. Nie. Poznaliśmy się, gdy miałam 17 lat i to się nie zmieni. Nie znałam go, mając 14 lat, w ogóle nie wiedziałam o kimś takim. On o mnie może wiedział, ale nie znał mnie – tłumaczyła Roxie w wywiadzie z „ESKĄ”.