Roksana Węgiel jest jedną z najbardziej zajętych gwiazd młodego pokolenia. Zabłysnęła za sprawą wygranej w programie „The Voice of Kids” w 2018 roku. Później jej kariera rozwinęła się w zaskakującym tempie. Potem wygrała 16. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci z utworem „Anyone I Want to Be”. Teraz Roxie Węgiel jest już pełnoprawną gwiazdą młodego pokolenia i szykuje dla fanów pewną gratkę muzyczną. Przed pracowitym okresem w życiu zawodowym wybrała się z mężem w podróż do luksusowego miejsca! Tak spędziła majówkę piosenkarka.

Roksana Węgiel bawi się w luksusach na majówce. Ależ ma wyczucie stylu!

Ostatnio Roxie Węgiel wrzuciła do sieci serię relacji, na których pokazała, że jedzie limuzyną razem z mężem — Kevinem Mglejem na lotnisko. W luksusowym pojeździe piosenkarki nie zbrakło jasnokremowej, skórzanej tapicerki i wielu wygód. Tak to można się przemieszczać z domu na lotnisko! Przy okazji wokalistka wyjawiła fanom, że wybiera się z ukochanym na krótki wypad majówkowy do Mediolanu:

Zaczynamy majówkę. Jedziemy na lotnisko, a stamtąd łapiemy samolot do Mediolanu. Dziękujemy za przemiłą podróż! Jak widać z Kevinem Mglejem rozumiemy się bez słów. Polecajka — podsumowała Roksana Węgiel w relacji na Instagramie.

