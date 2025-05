Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w naszym kraju. Roxie od lat narażona jest na trudną ścieżkę show-biznesu, który za kulisami nie zawsze bywa kolorowy. Uzależnienia, dramy i upadki, to częsta przypadłość wśród gwiazd. Teraz w najnowszym wywiadzie z „Eską” wokalistka zdradziła czy faktycznie miała z tym styczność.

Roksana Węgiel spędza majówkę w luksusach. Dodała zdjęcie z limuzyny!

Roksana Węgiel o używkach i niemoralnych wartościach

Roksana Węgiel to artystka młodego pokolenia, która wielką karierę zrobiła dzięki wygranej w programie „The Voice Kids”. Później jej wielkim sukcesem była wygrana na Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Od tamtej pory Roxie robi niebywałą karierę nie tylko muzyczną, ale również współpracuje z wieloma znanymi i światowymi markami jak np. Maybelline czy Tezenis.

Roksana Węgiel odda hołd zmarłemu papieżowi. Sposób mało spotykany!

Często zdarza się, że młodzi artyści w obliczu tak dużej kariery i sławy schodzą na złą drogę. Jak się okazuje, Roxie od lat mierzy się z łatką zbuntowanej nastolatki i teraz w wywiadzie z „Eską” przyznała, jak to naprawdę wygląda.

Bardzo dużo osób mnie szufladkuje w taką zakładkę dziewczyny lekkich obyczajów. Spotykam się z tym od lat. Teraz już mam wrażenie mniej. Ale ja naprawdę szczerze, jak na to co mogło wydarzyć się w moim życiu, ja żyłam bardzo spokojnie jeśli chodzi o moje życie prywatne i jakieś nawet używki. Często też się z tym spotykam, a ja po prostu pod tym względem byłam aniołem i jestem nadal – wyznała artystka.

Roxie Węgiel pokazała młodszego braciszka. Ależ on wyrósł!

Węgiel przyznała wprost, że miała okazję w życiu wpaść w nieodpowiednie środowisko, co faktycznie mogłoby doprowadzić do jej upadku. Jednak zasady i wartości, których trzymała się od początku swojej kariery, zostały z nią do dziś i nieuległa gwiazdorskim stereotypom.