Od miesięcy Sandra Kubicka sugeruje, że w jej małżeństwie z Baronem nie dzieje się najlepiej. Teraz znów dolała oliwy do ognia – opublikowała InstaStory z wyraźnym przytykiem do męża. Fani są zgodni: kryzys w związku robi się coraz poważniejszy…

Sandra Kubicka PŁACZE na Instastory: ,,Dłużej nie mogę tego dusić w sobie”! Fani sugerują ROZSTANIE?

Sandra Kubicka jest wściekła na Barona: „Myślałam, że dzwoni do mnie… Kilka miesięcy temu by mnie to zabolało” Kryzys staje się poważny?

Plotki o problemach między Sandrą Kubicką a Aleksandrem Baronem krążą już od dawna, ale to, co modelka publikuje w mediach społecznościowych, tylko je potwierdza. Ostatnia seria relacji na Instagramie nie pozostawia złudzeń – między nimi zdecydowanie nie jest dobrze.

Celebrytka wrzuciła fragment z wczorajszego odcinka The Voice of Poland, w którym jej mąż zasiada w jury. W wideo słyszymy jak jej partner odbiera telefon i zwraca się do głosu w słuchawce: ,,Halo? Cześć kochanie..” Podpisała go kąśliwym komentarzem:

Myślałam, że dzwoni do mnie, no ale niestety to nie byłam ja…Mam pytanie do Was, czy Wasz mąż też mówi do innych kobiet ,,kochanie”, czy tylko mój tak robi?

Baron próbuje zatuszować plotki o kryzysie w związku z Kubicką?! Dodał wymowne zdjęcie

Sandra nie poprzestała na jednym komentarzu. Na nagranym wideo powiedziała:

Uff, czyli są jeszcze ludzie, którzy myślą tak jak ja… Ale przejdźmy do rzeczy mniejszych, to było miesiące temu, to już się nie liczy… Może kilka miesięcy temu by mnie to zabolało, ale teraz to już mam…

Choć nie dokończyła zdania, łatwo domyślić się, co miała na myśli. Jej słowa sugerują, że wcześniej mocniej przeżywała problemy w związku, a teraz… po prostu przestała się przejmować? Czy to oznacza, że emocjonalnie zaczyna się dystansować od Barona?

Modelka już wcześniej nie kryła, że macierzyństwo okazało się dla niej trudniejsze, niż się spodziewała, a w wychowaniu syna Leosia nie może liczyć na tak duże wsparcie męża, jakby chciała. Baron, pochłonięty karierą, często wyjeżdża na koncerty lub spędza długie godziny na planie The Voice of Poland.

Sandra Kubicka znów rzuca ALUZJE w stronę Barona, że nie zajmuje się dzieckiem!

Modelka jeszcze bardziej zaniepokoiła fanów, kiedy na Instagramie tajemniczo zapowiedziała, że nie zamierza dłużej milczeć: „Niedługo wszystko Wam powiem, bo już dłużej nie mogę tego dusić w sobie, mam też dość uciszania mnie i mam już gdzieś konsekwencje.” Te słowa zabrzmiały jak zapowiedź poważnego wyznania i od tamtej pory wywołują lawinę komentarzy na jej profilu.

Część internautów zaczyna mieć dość jej niedopowiedzeń i gry z fanami: „Zrobiłaś aurę tajemniczości na profilu, sugerując kryzys w małżeństwie i te niedopowiedzenia(…)Ludzie się zastanawiają, co się dzieje, a z drugiej strony zaraz będzie płacz, że portale plotkarskie o was piszą.”,

Jesteś dorosła kobietą, więc warto mówić wprost, co się dzieje, a nie bawić się w kotka i myszkę, bo ruch na profilu się zwiększy. Ja tej logiki nie rozumiem. Albo chcesz spokoju, albo zamieszania wokół siebie.

Baron świętuje 41 urodziny. A co Sandra Kubicka robi w tym samym czasie?

Nie zabrakło też głosów broniących Barona: „Jak nie ma siły upubliczniać, to niech w ogóle tego nie robi, a nie co chwilę wrzuca dziecinne docinki na temat męża. Ja osobiście współczuję Baronowi, że musi się takich tekstów żony na swój temat słuchać na jej IG.”

Nie ma już wątpliwości, że między Sandrą i Baronem nie dzieje się najlepiej. Wcześniej można było uznać jej wypowiedzi za subtelne aluzje, ale teraz sama przyznaje, że sytuacja się pogarsza.

Wielu fanów z niecierpliwością czeka na jej wyznanie, ale do tej pory… cisza. Czy w końcu zdecyduje się na szczere wyznanie? Czy to, co się dzieje, to jedynie chwilowy kryzys, czy coś poważniejszego?