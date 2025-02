Co dzieje się w życiu Sandry Kubickiej? Modelka podzieliła się niepokojącym wpisem, a fani spekulują, czy to koniec jej związku.

Baron próbuje zatuszować plotki o kryzysie w związku z Kubicką?! Dodał wymowne zdjęcie

Sandra Kubicka płacze na InstaStory! Internauci sugerują rozstanie: „Dłużej już nie mogę tego dusić w sobie”

Sandra Kubicka w ostatnim czasie świętuje ogromne sukcesy zawodowe. Modelka właśnie otworzyła swój pierwszy lokal, w którym serwować będzie matchę w autorskim wydaniu. Na Instagramie nie kryła radości, informując fanów o wielkich planach biznesowych i obiecując kolejne otwarcia w innych miastach. Wszystko wyglądało na bajkowy sukces… dopóki kilka godzin później Sandra nie podzieliła się emocjonalnym wpisem, który zaniepokoił jej obserwatorów.

Kubicka opublikowała InstaStory, na którym w wielkich okularach przeciwsłonecznych zdradziła, że choć uśmiecha się w pracy, w rzeczywistości nie jest jej do śmiechu: „Prawda jest taka, że praca to moja terapia, kocham to, co robię i daje mi to ogromne szczęście. Zapominam wtedy o tym, co mnie boli w środku” – zaczęła modelka.

Następnie wyznała, że tego dnia płakała, ale nie ze szczęścia. Przyznała, że fani już zauważyli jej smutne spojrzenie, bo dostaje od nich mnóstwo wiadomości.

Sandra Kubicka wylądowała na SOR-ze w Tajlandii. „To jest jak jakiś niesmaczny żart”

Niedługo wszystko Wam powiem, bo już dłużej nie mogę tego dusić w sobie, mam też dość uciszania mnie i mam już gdzieś konsekwencje”– dodała tajemniczo.

Pod postami modelki natychmiast zaroiło się od spekulacji. Fani zaczęli zastanawiać się, czy za smutnym wyznaniem kryje się kryzys w związku z Aleksem Baronem. Para uchodziła do tej pory za bardzo zgraną, ale ostatnio rzadziej pokazują się razem.

Na ten moment Kubicka nie ujawniła jeszcze szczegółów, ale jej tajemnicze słowa o „uciszaniu” i „konsekwencjach” sugerują, że może chodzić o coś więcej niż zwykłe sprzeczki małżeńskie.

Sandra Kubicka pada ze zmęczenia. „Jestem absolutnie osłabiona”

Czy modelka zdecyduje się na szczere wyznanie i przerwie milczenie? A może to tylko chwilowy kryzys, który wkrótce przeminie? Czekamy na rozwój wydarzeń…