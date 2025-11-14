Jubileuszowa edycja „Tańca z Gwiazdami” od samego początku wzbudza w widzach sporo emocji. Wszystko za sprawą uczestników oraz ich historii. Ostatnio z tanecznym show Polsatu pożegnali się Katarzyna Zillmann i Tomasz Karolak. W finale już w niedzielę zobaczymy: Maurycego Popiela, Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego oraz Wiktoria Gorodecka. Teraz pojawiły się plotki na temat uczestnika, który pojawi się w nowej edycji! Będziecie w szoku.

Kryzys u Marty Nawrockiej. Publicznie wyżaliła się, co zafundowali jej bliscy

Sebastian Fabijański wystąpi w nowej edycji „Tańca z Gwiazdami”? Zaskakujące doniesienia

Informator portalu Plejada zdradził, że trwają już rozmowy na temat uczestników przyszłej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Okazuje się, że ma się pojawić w nowym sezonie m.in. Sebastian Fabijański. Aktor podobno zawsze chciał wziąć udział w programie, ale wcześniej miał zbyt wiele projektów na głowie:

Produkcja „Tańca z gwiazdami” już w poprzednich edycjach starała się o Sebastiana. On wyrażał chęć udziału, ale jak dotąd zawsze problemem był jego napięty grafik wypełniony aktywnościami zawodowymi. Wiosna 2026 zapowiada się dla Fabijańskiego znacznie luźniej, będzie więc miał przestrzeń na treningi. Formalności są już niemal dopięte na ostatni guzik — zdradziła osoba z planu show.

Anna Mucha wrzuciła odważne zdjęcie i się zaczęło… W komentarzach aż paruje!