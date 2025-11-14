Sebastian Fabijański w kolejnej edycji „Tańca z gwiazdami”? Wszystko już jasne!
Jubileuszowa edycja „Tańca z Gwiazdami” od samego początku wzbudza w widzach sporo emocji. Wszystko za sprawą uczestników oraz ich historii. Ostatnio z tanecznym show Polsatu pożegnali się Katarzyna Zillmann i Tomasz Karolak. W finale już w niedzielę zobaczymy: Maurycego Popiela, Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego oraz Wiktoria Gorodecka. Teraz pojawiły się plotki na temat uczestnika, który pojawi się w nowej edycji! Będziecie w szoku.
Sebastian Fabijański wystąpi w nowej edycji „Tańca z Gwiazdami”? Zaskakujące doniesienia
Informator portalu Plejada zdradził, że trwają już rozmowy na temat uczestników przyszłej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Okazuje się, że ma się pojawić w nowym sezonie m.in. Sebastian Fabijański. Aktor podobno zawsze chciał wziąć udział w programie, ale wcześniej miał zbyt wiele projektów na głowie:
Produkcja „Tańca z gwiazdami” już w poprzednich edycjach starała się o Sebastiana. On wyrażał chęć udziału, ale jak dotąd zawsze problemem był jego napięty grafik wypełniony aktywnościami zawodowymi. Wiosna 2026 zapowiada się dla Fabijańskiego znacznie luźniej, będzie więc miał przestrzeń na treningi. Formalności są już niemal dopięte na ostatni guzik — zdradziła osoba z planu show.
„Taniec z Gwiazdami” finał. Kto wystąpi w odcinku?
Na ten moment czekali wszyscy widzowie. Już 16 listopada o godzinie 19.55 na antenie Polsatu odbędzie się finał „Tańca z Gwiazdami”. W walce o Kryształową Kulę zmierzą się uczestnicy:
- Maurycy Popiel i Sara Janicka,
- Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska,
- Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.
Uczestnicy i ich taneczni partnerzy będą walczyć o nagrodę główną, czyli Kryształową Kulę oraz nagrodę pieniężną. Dla zwycięskiej gwiazdy będzie to 200 000 złotych, a dla jej tanecznego partnera 100 000 złotych.
„Taniec z Gwiazdami”. Specjalni goście w nowym odcinku
W finale jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami” na parkiecie pojawi się Justyna Steczkowska z tanecznym partnerem — Stefano Terrazzino. Para występowała wspólnie w szóstej edycji show Polsatu, gdzie zajęli ostatecznie drugie miejsce. Program wygrała wtedy Anna Guzik:
Mamy chytry plan. 18 lat temu się nie udało. Teraz wszyscy tak pięknie tańczyli w tej edycji. Tak się starali, są wymęczeni w finale. My idziemy na jeden taniec i…. ogarniemy! Ogarniemy tę Kulę, która wtedy się nie udała — powiedział zabawnie tancerz na nagraniu na Instagramie.