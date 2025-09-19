Kasia Cichopek po raz kolejny pokazała fanom, że świetna forma to nie kwestia przypadku, a długa ciężka praca i konsekwentne dążenie do upragnionej sylwetki. Na swoim InstaStories Katarzyna zamieściła, jak wygląda jej prawdziwy trening domowy.

Domowy trening Kasi krok po kroku

Aktorka zaczyna od bieżni, gdzie wykonuje lekki bieg, by rozgrzać ciało i przygotować mięśnie do dalszego wysiłku. Następnie przechodzi do ćwiczeń na macie, a tam unosi nogi i wykonuje skręty tułowia z hantlem w rękach, co doskonale rzeźbi talię i mięśnie skośne brzucha.

Kolejnym punktem programu jest deska, która wzmacnia i ujędrnia brzuch oraz koryguje postawę postawę. Cichoepk nie zapomina też o górnych partiach ciała i kolejno wykonuje podciąganie na taśmach Na zakończenie stawia na nogi i pośladki, robiąc przysiady na stepie, które dodatkowo poprawiają koordynację i równowagę.

Kasia pokazuje, a przy tym inspiruje obserwatorów do tego, że aby mieć szczupłą sylwetkę nie potrzeba chodzić co kilka dni na siłownię. Wystarczy kilka dobrze opracowanych ćwiczeń w domowym zaciszu i wielka siła samozaparcia.

To, co zachwyca fanów, to nie tylko różnorodność jej treningu, ale też uśmiech, który nie schodzi jej z twarzy. Jak widać, efekty są znakomite.