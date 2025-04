Selena Gomez po wielu miłosnych zawirowaniach przez długi czas trzymała swoje życie uczuciowe z dala od reflektorów. Dziś coraz chętniej dzieli się swoimi szczęściem. Jej związek z producentem muzycznym Bennym Blanco rozwija się w najlepsze, a wspólne zdjęcia, czułe gesty i humorystyczne nagrania coraz częściej trafiają do mediów społecznościowych. Para nie tylko pokazuje się razem prywatnie, ale także współpracuje zawodowo.

Miłosne uniesienia Seleny Gomez i Benny’ego Blanco

Niedawno para wydała wspólny album, a ich relacja wydaje się być oparta na zaufaniu, swobodzie i dużym poczuciu humoru. Ich ostatni wywiad stał się viralem w sieci, a fani aktorki zachwycili się dojrzałością relacji w jakiej obecnie jest Selena.

Teraz Selena Gomez przywitała kwiecień wyjątkowym postem. W niedzielę piosenkarka i aktorka podzieliła się na Instagramie swoją fotograficzną relacją z marca. Opublikowała wiele ujęć z ich prywatnego i zawodowego życia, a to kolejny dowód na to, że ten związek to dla niej coś naprawdę wyjątkowego.

Na pierwszym zdjęciu widać selfie w lustrze, które wykonała sama Selena. Na kolejnym imiona jej i narzeczonego Benny’ego Blanco napisane na piasku. Wśród zdjęć znalazła się także fotografia grupowa z Bennym oraz współgwiazdami serialu „Zbrodnie po sąsiedzku”, czyli Martinem Shortem, Stevem Martinem i Meryl Streep. Na innych ujęciach można zobaczyć kulisy sesji zdjęciowej do jej marki kosmetycznej Rare Beauty, a także rodzinne chwile.

„Kilka wspomnień…” – podpisała nowy post.

Fani i znajomi pary nie przeszli obok tej publikacji obojętnie. W komentarzach pojawiło się wiele słów zachwytu zarówno wyglądem Seleny Gomez, jak i jej ukochanym.