Shakira nie ma ostatnio łatwego czasu. Po głośnym rozstaniu z Gerardem Piqué, które odbiło się szerokim echem w mediach, wokalistka skupiła się na swojej karierze i rozpoczęła nowy rozdział życia. Jej najnowszy album „Las Mujeres Ya No Lloran” to manifest siły i niezależności, a trasa koncertowa pod tym samym tytułem miała być triumfalnym powrotem na scenę. Tymczasem, nieoczekiwanie, gwiazda wylądowała w szpitalu!

Shakira trafiła do szpitala! Odwołała koncert z powodu nagłej choroby

Shakira miała wystąpić w niedzielę wieczorem w Limie, ale zamiast na scenie, znalazła się na szpitalnym łóżku! Piosenkarka poinformowała o nagłej hospitalizacji na Instagramie, tłumacząc, że zmaga się z silnym bólem brzucha. Lekarze kategorycznie zakazali jej występu, co bardzo rozczarowało wokalistkę, bo nie mogła spotkać się z peruwiańskimi fanami.

Z przykrością muszę was poinformować, że trafiłam na ostry dyżur z powodu problemów z brzuchem i obecnie przebywam w szpitalu. Lekarze stwierdzili, że nie jestem w wystarczająco dobrym stanie, by wystąpić dziś wieczorem- napisała w oświadczeniu na swoim Instagramie.

Shakira podkreśliła, że liczy na szybki powrót do zdrowia i możliwość wyjścia na scenę już kolejnego dnia. Jej zespół i organizatorzy pracują nad nową datą koncertu w Peru. Wokalistka dziękowała fanom za wsparcie i obiecała, że wkrótce się z nimi spotka.

Przypomnijmy, że trasa „Las Mujeres Ya No Lloran” to pierwsza tak duża seria koncertów Shakiry od lat. Po burzliwym rozstaniu z Gerardem Piqué i fali dramatów w życiu prywatnym, gwiazda skupiła się na muzyce, a jej nowy album stał się hymnem niezależnych kobiet. Na scenie towarzyszy jej gigantyczny metalowy wilk, który nawiązuje do jej przemiany i nowego, silniejszego wizerunku.

Gwiazda trafiła do szpitala zaledwie dwa tygodnie po tym, jak triumfowała na tegorocznych Grammy, zgarniając statuetkę za najlepszy latynoski album pop.

Mimo problemów zdrowotnych wokalistka nie zamierza zwalniać tępa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wkrótce wystąpi w swojej ojczyźnie, Kolumbii, a w maju i czerwcu przeniesie się z koncertami do Stanów Zjednoczonych.

Czy piosenkarka zdąży wrócić do formy? Trzymamy kciuki!