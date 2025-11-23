Bartosz Żukowski intensywnie trenował przed swoją pierwszą w życiu walką na Fame MMA. W sieci pojawiły się najnowsze zdjęcia aktora, a jego przemiana robi kolosalne wrażenie.

W ruch poszła nie tylko siłownia, ale kompletnie nowe podejście do ciała i zdrowia. Internauci przecierają oczy ze zdumienia.

Żukowski szykuje się na Fame MMA. „To łatwo nie będzie”

Bartosz Żukowski, którego publiczność latami oglądała jako dobrodusznego Waldusia w „Świecie według Kiepskich”, 22 listopada pojawił się tam, gdzie najmniej byśmy się go spodziewali – w oktagonie Fame MMA.

Jego przeciwnikiem był Tomasz „Szalony Reporter” Matysiak, który na widok aktualnej formy aktora skomentował jedynie:

„O kur… To łatwo nie będzie”.

Trener Żukowskiego zdradza kulisy metamorfozy

Zdjęcia, które aktor wrzucał do sieci, nie pozostawiały wątpliwości, że przemiana Żukowskiego to efekt ciężkiej, codziennej pracy. Jego trener, znany jako Songo Sport Manager, podkreślał, że zmiany zaszły nie tylko w ciele, ale i w głowie.

Trener Żukowskiego zdradził, że całkowicie zmienił sposób pracy z aktorem. Zamiast klasycznej siłowni, postawił na podejście holistyczne – takie, które nie tylko rzeźbi sylwetkę, ale realnie poprawia zdrowie i kondycję. Według niego właśnie ten zestaw sprawił, że Żukowski „stał się zdrowszą, silniejszą i bardziej świadomą wersją siebie”.

To dopiero początek naszej wspólnej drogi – drogi ku lepszemu ciału, głowie i duchowi- podsumował.

Bartosz Żukowski w FAME MMA

Walka Bartosza Żukowskiego z Szalonym Reporterem odbyła się 22 listopada, podczas gali FAME MMA 28. Panowie zmierzyli się w formule bokserskiej, co dodatkowo rozgrzało emocje wśród widzów.

Fani nie ukrywają, że takiego Waldusia… jeszcze nigdy nie widzieli. Chociaż aktor przeszedł wielką przemianę, to niestety nie udało mu się wygrać. Fani byli bardzo zawiedzeni tym faktem.