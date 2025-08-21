Nie żyje Stanisław Sojka, który jeszcze w czwartek miał wystąpić na festiwalu w Sopocie – Top of The Top Sopot Festival. W pewnym momencie transmisja wydarzenia niespodziewanie została przerwana, a chwilę później wydano komunikat o śmierci artysty.

Nikt się tego nie spodziewał! Sieć zalała fala informacji o śmierci legendy sceny muzycznej. Druzgocącą informację przekazali na antenie TVN24 i resort kultury i dziedzictwa narodowego:

Stanisław Soyka miał dziś wystąpić w Sopocie. Nie wystąpi – skomentował ze smutkiem dziennikarz TVN24 Tomasz Sianecki.

Ministerstwo kultury wyraziło głęboki żal:

„Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Stanisława Soyki. Jego odejście to wielka strata dla polskiej sceny muzycznej. Soyka łączył jazzową finezję z popową wrażliwością, był multiinstrumentalistą i twórcą, który inspirował. Charyzmatyczny, pełen ciepła i bliski publiczności. Dziękujemy za wszystkie dźwięki, które pozostaną z nami na zawsze” – czytamy.

Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio ZET, jeszcze w czwartek brał udział w próbie przed występem na Top of The Top Sopot Festival. Podobno żartował i nic nie wskazywało na to, aby zaraz miała wydarzyć się tragedia.

Z kolei Fakt podaje, że muzyk zmarł tuż przed wyjściem z hotelu. Już czekał na niego transport, aby zawieźć go do Opery Leśnej. Miał wejść na scenę o 20:55.