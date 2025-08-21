Nie żyje Stanisław Soyka. W czwartek późnym wieczorem do mediów trafiła druzgocąca wiadomość dla środowiska muzycznego. Muzyk zmarł w zaledwie 66 lat. To szok dla wielu!

Stanisław Soyka nie żyje

Stanisław Soyka miał wystąpić w czwartek na Top of the Top Festival. Produkcja TVN zdecydowała przerwać festiwal, a w mediach społecznościowych pojawił się komunikat:

Nie żyje Stanisław Soyka. 21 sierpnia podczas koncertu „Orkiestra Mistrzom” dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Stanisława Soyki, który miał także wystąpić podczas dzisiejszego wieczoru. Poruszeni tragedią i ze względu na ogromny szacunek dla Artysty i rodziny przerwaliśmy transmisję telewizyjną z festiwalu. W imieniu wszystkich artystów i twórców festiwalu składamy najbliższym najszczersze wyrazy współczucia — czytamy w komunikacie TVN.

Joachim Sojka, znany na scenie artystycznej jako Stanisław Soyka urodził się 26 kwietnia 1959 roku w Żorach. Ukończył studia na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, na kierunku aranżacji i kompozycji. Na początku lat 70. zaczął karierę muzyczną, która szybko poszybowała w górę. Znany przede wszystkim z utworu „Tolerancja” (na miły Bóg), „Play It Again” czy interpretacje poezji Miłosza i Szekspira na zawsze pozostaną częścią polskiej kultury.

