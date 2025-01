Krzysztof Krawczyk Junior przegrał sprawę sądową z Urzędem Patentowym, z której wynika, że nie ma prawa do używania imienia i nazwiska po zmarłym przed laty ojcu — Krzysztofie Krawczyku. Sąd podjął decyzję, że imieniem i nazwiskiem zmarłego artysty mogą zarządzać jedynie: wdowa po zmarłym — Ewa Krawczyk i menadżer zmarłego wokalisty — Andrzej Kosmala. W sieci zagrzmiało po tym, co się stało. W końcu głos w sprawie zabrał Andrzej Kosmala.

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku. Miesiąc po jego odejściu Ewa Krawczyk i Andrzej Kosmala wysłali wniosek do Urzędu Patentowego o ochronę nazwiska zmarłego artysty oraz zabezpieczenie znaku towarowego przed niewłaściwym wykorzystaniem.

Trzy miesiące później pełnomocniczka Krzysztofa Krawczyka Juniora złożyła do sądu sprzeciw wobec tego wniosku. Jedyny syn zmarłego artysty jednak przegrał sprawę i nie będzie mógł wykorzystywać imienia i nazwiska: „Krzysztof Krawczyk”. Głos w sprawie zabrał Zbigniew Rabiński, który od lat jest zaangażowany w opiekę nad Krzysztofem Krawczykiem Juniorem. Nie krył swojego oburzenia:

Ten biedny chłopak przegrał sprawę w sądzie o prawo do zarabiania na znaku słownym „Krzysztof Krawczyk”. To macocha Ewa Krawczyk i menadżer zmarłego artysty Andrzej Kosmala będą mogli czerpać z tego zyski, bo pierwsi złożyli wniosek do Urzędu Patentowego. Wygląda na to, że kto pierwszy, ten lepszy. Igor musiał zapłacić koszty procesu, prawie 1700 zł, i zrobił to z pomocą Cwynara, bo odwołania nie będzie – powiedział Zbigniew Rabiński w rozmowie z Shownews.

Andrzej Kosmala w rozmowie z „Faktem” wytłumaczył swoją decyzję. Podkreślił, że zależało mu i Ewie Krawczyk jedynie na zabezpieczeniu praw do dziedzictwa i wieloletniej działalności artystycznej Krzysztofa Krawczyka:

Na świecie od dawna patentuje się produkty, marki, ale także dorobek człowieka. Krzysztof Krawczyk nie po to pracował kilkadziesiąt lat na swoje nazwisko, by teraz syn koncertował jako on. Urząd swą decyzję argumentował tym, że junior ma w dowodzie Krzysztof Igor Krawczyk, nie może więc występować i zapraszać na swoje koncerty jako Krzysztof Krawczyk. Jeżeli Krzysztof Igor doda słowo Igor albo nawet junior, a na plakatach zamieści swoje zdjęcie, a nie Krzysztofa Krawczyka to oczywiście może śpiewać, nikt mu nie zabrania. Do tego będzie uczciwe, również w stosunku do słuchaczy i widzów — podsumował Andrzej Kosmala.