To był niezwykły człowiek. Bardzo ambitny i honorowy. Tyle pięknych chwil przeżyliśmy razem, także mam naprawdę dużo do opowiadania. Opowiedzenie wszystkich historii zajęłoby mi mnóstwo czasu. Mam jednak taką jedną, bardzo ważną chwilę dla nas. Krzysiu któregoś dnia do mnie przyszedł i powiedział, że chce, abyśmy zostali rodziną. Oczywiście my nie mamy tych samych rodziców, ale kiedyś przeczytałem, że Indianie mają taki swój obrzęd krwi. Pewnego dnia Krzysztof wziął żyletkę i lekko naciął mi skórę, zrobił mi później nią znak krzyża. Ja też miałem zrobić to samo, ale długo się bałem. Krzysztof mi w tym pomógł. Nasza krew się połączyła i jak prawdziwi Indianie tak oto staliśmy się braćmi na dobre i na złe — podsumował Marian Lichtman.

Później Marian Lichtman dodał, że bardzo często bywał w domu Krzysztofa Krawczyka i obserwował, jak jego jedyny syn dorastał. Krzysztof Krawczyk Junior dziś jest osobą niepełnosprawną i nie może podjąć się pracy. Oprócz tego brakuje mu pieniędzy na podstawowe potrzeby. Marian Lichtman bardzo nad tym ubolewa, bo przez wiele lat był bliskim przyjacielem rodziny Krawczyków:

„My możemy powiedzieć, że Krzysiu Junior rodził się na naszych oczach. Grażynka jeszcze wtedy żyła, a Krzysiu bawił się z moim synem. Był troszeczkę od niego młodszy. W późniejszych latach już nie utrzymywaliśmy takiego intensywnego kontaktu, bo od 50 lat mieszkamy na Zachodzie. Całe życie tak łączymy ten Zachód ze Wschodem, z Kopenhagą, Łodzią, Warszawą… Ale zawsze do siebie dzwoniliśmy i byliśmy ciekawi, co słychać. No i teraz Junior został sam… Nie mam już siły ją prosić, żeby potraktowała Juniora tak, jak traktowała swojego męża. Przecież jako katoliczka też powinna go pokochać, a ona włóczy się po sądach. Menadżer w tym nie pomaga, a ona wszystkie sprawy sądowe przedłuża. Ewa nie ma ochoty zakończyć tej sprawy i to jest bardzo przykre. Apeluję do Ewy, że będzie bardzo pięknie, jak coś synowi twojego ukochanego Krzysia dasz, bo jemu się to po prostu należy. Tyle” — podsumował Marian Lichtman.