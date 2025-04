Marian Lichtman jest polskim muzykiem, autorem tekstów i kompozytorem. Razem z Bogdanem Borkowskim, Krzysztofem Krawczykiem, Jerzym Kamińskim i Sławomirem Kowalewskim założył zespół Trubadurzy w 1963 roku. Przez lata bardzo przyjaźnił się z Krzysztofem Krawczykiem, którego od czterech lat nie ma już z nami. Marian Lichtman do dziś nie może pojąć tego, że jedyny syn zmarłego artysty żyje w strasznych warunkach. Do tej pory mężczyzna nie otrzymał zachowku. Marian Lichtman w rozmowie z naszym reporterem — Maciejem Lechocińskim zwrócił się z apelem do wdowy po zmarłym artyście — Ewy Krawczyk.

Według testamentu Krzysztofa Krawczyka, który sporządził rok przed śmiercią, całość majątku przysługuje jego żonie — Ewie Krawczyk. Niestety, ale jedyny syn artysty — Krzysztof Krawczyk Junior został pominięty w testamencie, ale mimo to przysługuje mu prawo do zachowku. Jednak sprawy w sądzie wciąż się toczą, więc do tej pory nikt jeszcze nie otrzymał spadku po zmarłym artyście. Marian Lichtman w rozmowie z nami nie krył smutku z powodu faktu, jak trudno żyje się teraz Krzysztofowi Krawczykowi Juniorowi, który nie ma żadnej rodziny i został sam:

On nic nie dostał. My wspomagamy Krzysia. Mój kolega też go wspiera. On przyjaciela we mnie też ma. Robimy teraz po prostu wszystko, co możemy, żeby Krzyś otrzymał to, co mu się należy. Mój kolega można nawet powiedzieć, że się jemu poświęcił, bo widział, w jakiej on niedoli żyje. Teraz to już po prostu jesteśmy wszyscy razem jak taka wielka rodzina i go wspomagamy. Nie ukrywam jednak, że jest ciężko. Dopóki on nie dostanie swojego zachowku, który mu się należy, to nie będzie miło. Tak to po prostu trzeba czekać i czekać aż sprawiedliwość wygra — podsumował Marian Lichtman.