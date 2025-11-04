Anna Mucha to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Od lat przyciąga uwagę widzów nie tylko znakomitymi rolami filmowymi i serialowymi, ale także charyzmą, pewnością siebie i bezpośrednim sposobem bycia. W rozmowie z naszym portalem gwiazda zdradziła, że jej wielką pasją są podróże. Jak się jednak okazało, nie każda wyprawa była dla niej przyjemna. Z jednej z nich aktorka ma wyjątkowo nieprzyjemne wspomnienia.

Anna Mucha ujawnia, za co kocha podróże

Anna Mucha zdradziła, za co najbardziej ceni sobie podróżowanie. Jak przyznała, największą przyjemność sprawia jej odkrywanie nowych smaków i kuchni świata. Aktorka uwielbia próbować lokalnych potraw, a później odtwarzać je w swoim domu, by dzielić się nimi z rodziną i przyjaciółmi.

Degustowanie, próbowanie, smakowanie, rozkoszowanie się jedzeniem, potem ewentualnie przenoszenie tego na grunt domu i dzielenie się tym jedzeniem z przyjaciółmi, to jest dla mnie coś niezwykle istotnego. To w pewnym sensie nadaje przyjemności z życia – wyliczała aktorka.

Dodała przy tym, że możliwość testowania nowych smaków jest dla niej filarem podróżowania i zaspokajania ciekawości poznania świata.

Dramat na lotnisku! Anna Mucha została pobita!

W nawiązaniu do tematu częstych podróży zapytaliśmy aktorkę, czy kiedykolwiek przeżyła „lotniskowy dramat”. Jak się okazało, Anna Mucha spotkała się z niezwykle przykrą sytuacją.

O Jezus. No był. Pozdrawiam stewardessę z Air France, która postanowiła mnie pobić – mówiła aktorka.

Dodała przy tym, że nie zostawiła tej sprawy i postanowiła złożyć skargę: „Tak, była taka sytuacja. Napisałam oficjalną skargę i dostałam odpowiedź od jakiegoś automatu i bardzo im było przykro” – podsumowała.

Aktorka nie powiedziała jednak, jakie były okoliczności całego zdarzenia. Wygląda jednak na to, że skandaliczne zachowanie stewardessy nie przeszkodziło jej w dalszym odkrywaniu świata.