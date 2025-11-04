Anna Mucha niedawno gościła w podkaście WojewódzkiKędzierski, gdzie opowiedziała o kulisach życia zawodowego. Zdradziła dziennikarzom, jak wyglądało jej odejście z Telewizji Polskiej. Okazuje się, że była jurorka programu TVP „Dance Dance Dance” miała nieprzyjemną rozmowę z Jackiem Kurskim. To po niej podjęła decyzję o rozwiązaniu współpracy z nadawcą publicznym. Wiemy, jak dokładnie wyglądało ich spotkanie.

Jacek Kurski wyrzucił Annę Muchą z TVP. Aktorka zdradziła, jak wyglądała ich rozmowa

Anna Mucha w podkaście WojewódzkiKędzierski uchyliła rąbka tajemnicy i powiedziała, jak wyglądało jej zwolnienie z show TVP. Aktorka miała usłyszeć od jednej z kobiet, że nie może tak otwarcie wypowiadać się politycznie w stacji publicznej. Inaczej będą musieli zerwać z nią kontrakt:

Pod koniec lutego, przed 8 marca zostałam zaproszona do gabinetu bardzo ważnej pani dyrektor, bardzo miła kobieta skądinąd, która mi powiedziała: tak, planujemy z tobą kolejną edycję programu „Dance, Dance, Dance”, natomiast nie możesz opowiadać się za polityką i agitować. Powiedziałam: ok, jest szlachetna sztuka montażu, wytniecie. „Nie możesz opowiadać się na tematy społeczne” — patrz punkt wyżej, wytniecie. „Nie możesz tego robić w przestrzeni publicznej, nie możesz tego robić u siebie na Instagramie”. Wyszłam z tego pokoju — podsumowała Anna Mucha.

