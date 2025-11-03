Nowy odcinek podcastu „WojewódzkiKędzierski” znów przyniósł potężne emocje. Anna Mucha została zapytana o swoją nieobecność na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, jednak rozmowa szybko wymknęła się spod kontroli. Gdy Kuba Wojewódzki wtrącił wątek Jacka Kurskiego, w studiu rozgorzała ostra kłótnia.

W podcaście „WojewódzkiKędzierski” ponownie zrobiło się gorąco. Gościnią Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego była Anna Mucha, a rozmowa, która miała dotyczyć ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, przerodziła się w zaskakującą wymianę zdań.

„Nie byłaś na ślubie Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego, bo byłaś zajęta, czy cieszyłaś się, że byłaś zajęta?” – zapytał Wojewódzki. Mucha odpowiedziała spokojnie:

Bardzo kibicuję Kaśce. Cieszę się ich szczęściem i tym, że się wspierają, budują i trafili na siebie.

Na tym jednak rozmowa się nie skończyła. Dziennikarz dopytywał o „etyczne wątpliwości” dotyczące związku Cichopek i Kurzajewskiego, a Mucha odbiła piłeczkę: „Nie jestem materacem, więc o wielu rzeczach nie wiem. Nie mnie osądzać, czy to było etyczne, czy nie.”

Gdy Wojewódzki wspomniał Jacka Kurskiego, który był gościem na weselu, w studiu atmosfera gwałtownie się zaostrzyła.

„Gościem był Jacek Kurski – opresyjny, prymitywny, arogancki zarządca brutalnej propagandy telewizyjnej w czasach rządów PiS. To nie jest dla ciebie wykluczające towarzystwo?” – zapytał Kuba. Mucha odpowiedziała:

Rozumiem, dlaczego tam był. Jest partnerem Joanny Kurskiej, a ona jest dobrym duchem Kaśki i Maćka.

Wojewódzki nie odpuszczał. Porównał sytuację do hipotetycznego zaproszenia Pinocheta, wyliczając wszystkie kontrowersje z okresu, gdy Kurski kierował TVP.

„Odpowiadał za szczucie na LGBT, atakował kobiety, Owsiaka, niezależne media. A ty mówisz, że to „ważna osoba”?” – grzmiał prowadzący.

„Tak, tak samo jak Kaczyński. Nie powiedziałam, że dobra” – odparła spokojnie Mucha.

Wtedy Wojewódzki wpadł w ironię: „Przepraszam, to jest tak śmieszne, że nawet nie chce mi się z tym polemizować.”

Mucha nie pozostała mu dłużna:

Kuba, przepraszam cię, ale jeśli chodzi o demagogię, to przed chwilą wyrzygałeś na mnie swoje argumenty. Wydaje ci się, że masz tytuł, żeby to zrobić.

„Oczywiście, że mam. Jestem dziennikarzem” – odparł.

„Jesteś wyłącznie teoretykiem. Teoretycznie powiedziałeś, co by było gdyby, a ty równie dobrze jesteś już w takim wieku, że mógłbyś się bawić na kolanach Stalina” – zripostowała aktorka.

„Wyciągnęłaś gumowy młotek i nie zrobisz mi nim krzywdy” – zakończył Wojewódzki, a rozmowę przerwał Kędzierski, próbując załagodzić napięcie.

