Dziś wielkie święto dla Polaków. 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, czyli jedno z najważniejszych świąt państwowych w Polsce. Upamiętnia ono odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Z tej okazji para prezydencka już od rana zaczęła obchody, a prezydent zapalił historyczną Świecę Niepodległości.

Para prezydencka na obchodach Dnia Niepodległości

Karol Nawrocki i jego żona Marta Nawrocka po raz pierwszy celebrują Święto Niepodległości jako para prezydencka. Warto wspomnieć, że mijają już trzy miesiące, odkąd spełniają się nowej roli, kiedy to 6 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki oficjalnie został prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziś już od rana prezydent i Pierwsza Dama zaczęli obchody. Z tej okazji udali się najpierw pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, aby złożyć wieniec, a następnie udali się na pomnik Wojciecha Korfantego.

Karol Nawrocki z żoną w kościele

Po tym Nawroccy wzięli udział w mszy świętej w intencji ojczyzny, która odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej. Nabożeństwu przewodniczył metropolita warszawski, arcybiskup Adrian Galbas, a wśród zgromadzonych znaleźli się również biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz i wiele innych duchownych. Poza tym nie zabrakło również kluczowych osób w państwie takich jak m.in.: wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska czy generałowie Krzysztof Zielski i Marek Sokołowski.

To Karol Nawrocki zrobił w Kościele

Zanim rozpoczęła się uroczysta msza święta, prezydent Karol Nawrocki dokonał symbolicznego gestu – zapalił Świecę Niepodległości. To niezwykle cenny i historyczny dar przekazany przez papieża Piusa IX Warszawie w 1867 roku. Przechowywany przez dziesięciolecia jako znak nadziei, miał szczególne znaczenie dla pokoleń Polaków pozbawionych własnego państwa. Papież życzył wówczas, aby płomień zapłonął dopiero w momencie gdy Polska będzie wyzwolona.

Podczas uroczystości Prezydent zapowiedział również wręczenie odznaczeń państwowych z okazji święta narodowego. Dziś w południe przewidziano jego obecność również podczas uroczystej odprawy wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.